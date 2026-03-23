Le Suisse Roger von Gunten voulait visiter le Mexique – il y a finalement façonné une nouvelle ère artistique

C'est au Mexique que von Gunten a trouvé sa liberté artistique. rogervongunten.com

Largement inconnu en Suisse, le nom de Roger von Gunten figure dans tous les manuels d'histoire de l'art mexicains. Le peintre et sculpteur, récemment disparu, a contribué à façonner l'époque de la Ruptura.

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Flurina Dünki, Mexiko-Stadt Autre langue: 1 Deutsch de Der Schweizer Roger von Gunten wollte nur Mexiko bereisen – dann prägte er dort eine neue Ära der Kunst original lire plus Der Schweizer Roger von Gunten wollte nur Mexiko bereisen – dann prägte er dort eine neue Ära der Kunst

Dans le Zurich de l’après-guerre, un jeune garçon tombe sur une interview de Paul Klee dans un magazine. Il ne comprend pas les images reproduites, mais elles le fascinent, et il ramène l’exemplaire à la maison. Ses parents lui disent qu’il est fou d’envisager une telle carrière.

Pourtant, Roger von Gunten va non seulement devenir un peintre et sculpteur reconnu, mais aussi contribuer à l’émergence, dans les années 1960, d’une toute nouvelle scène artistique: la Ruptura.

Élève de Johannes Itten

Roger Von Gunten a étudié la peinture et les arts graphiques à l’École des arts appliqués de Zurich, l’actuelle Université des arts. Il y a été élève de Johannes Itten, figure du Bauhaus et père de la théorie des couleurs, qui l’a durablement marqué. Peu après l’obtention de son diplôme, il a organisé sa première exposition, puis a voulu découvrir le monde.

En 1956, le jeune artiste a entrepris, en compagnie d’un ami, de parcourir la route Panaméricaine. Le voyage devait les mener de Dallas jusqu’à la Patagonie argentine.

Mais le Mexique a tellement captivé von Gunten que son voyage s’y est arrêté. «Lorsque les deux amis ont franchi la frontière mexicaine, le douanier a remarqué la flûte traversière dans le sac à dos de mon père et a cru qu’il se livrait à de contrebande, raconte Ives, le fils de Roger von Gunten. Papa en a joué pour montrer que c’était son instrument, qu’il avait apporté de Suisse et, immédiatement, une foule s’est formée et a applaudi.»

C’est ainsi que le père a raconté à ses deux fils comment il était resté au Mexique. La chaleur humaine et l’ouverture d’esprit des gens, le sentiment d’être tout de suite le bienvenu: il s’agissait d’un pays en pleine construction, dans lequel il voyait une liberté artistique. «La culture mexicaine vient du cœur», l’a cité la cinéaste suisse Annemarie Meier, elle aussi Mexicaine d’adoption, qui connaissait personnellement l’artiste.

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La mer sur toile

La mer a été un autre élément du Mexique qui a eu une attraction magique sur cet homme originaire d’un pays sans littoral. Il a passé beaucoup de temps à Manzanillo, sur la côte pacifique, comme en témoignent aujourd’hui les sculptures qui ornent les places de la ville, ainsi que ses tableaux dominés par le bleu, avec des figures semblant flotter.

Ceux-ci étaient généralement parsemés de points projetés au pinceau, créant une brume entre le sujet peint et la personne qui admirait l’œuvre – la signature de von Gunten.

Précédent Suivant Hongo sobre horizonte, acrylique sur papier, 54 x 64 cm, 1986 Rogervongunten.com Mujer atacada por microbios, gouache sur papier, 30 x 28 cm, 1958 @Rogervongunten.com Ellis, huile sur toile, 170 x 140 cm, 1996 Rogervongunten.com Clown, huile sur toile, 75 x 60 cm, 1954 Rogervongunten.com La potencia, acrylique sur toile, 130 x 110 cm, 2011 Rogervongunten.com Image 1

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«Je ne réfléchis pas au tableau que je veux peindre. Je me tiens devant la toile et un enfant sort de moi». C’est ainsi qu’il a un jour décrit son processus créatif à la Suisso-Mexicaine Annemarie Meier.

La lutte contre les révolutionnaires

La critique d’art a donné à ce nouveau mouvement, dont Roger von Gunten faisait partie, un nom tout à fait approprié: «la Ruptura» – la rupture. zVg / Rogervongunten.com

La vision d’un Mexique ouvert chère à Roger von Gunten allait pour la première fois se fissurer après sa décision d’y rester. Car l’art mexicain était strictement défini et défendu par des sommités qui se qualifiaient de révolutionnaires.

«La conception qu’avait von Gunten de l’art mexicain était celle du muralisme», explique la critique et auteure mexicaine Julen Ladrón de Guevara. Ce mouvement, né de la Révolution mexicaine après 1910, avait pu exposer en Europe ses œuvres traitant de lutte des classes, de critique du capitalisme et de décolonisation, et était connu dans les milieux de gauche européens. «Roger von Gunten est arrivé au Mexique par curiosité et s’est heurté à un mur», selon Julen Ladrón de Guevara.

Car non seulement les grands muralistes comme Diego Rivera ou David Siqueiros, qui peignaient sur les murs des bâtiments gouvernementaux et culturels des scènes de la vie aztèque et des batailles contre les Espagnols, n’acceptaient aucun autre style artistique, mais ils ne toléraient pas non plus les artistes étrangers.

Le nom même de leur mouvement, l’École mexicaine de peinture, révélait qu’ils se considéraient comme le seul art valable dans le pays. Le principal allié, l’État mexicain, attribuait alors commandes et subventions exclusivement aux muralistes.

Rompre avec l’ancien art

Mais les maîtres anciens étaient déjà d’un âge avancé lorsque l’artiste zurichois a cherché à s’intégrer à la scène locale. Déjà, on pouvait apercevoir les tendres bourgeons d’un nouveau mouvement, dont les premiers représentants avaient rapporté de nouvelles idées de longs voyages. Alors que les importants lieux d’exposition publics continuaient à ne montrer que des peintres muralistes traditionnels, des mécènes privés ouvraient leurs propres salons et galeries.

Le Mexique était en train de rompre avec la tradition. Les nouveaux esprits créatifs peignaient de manière abstraite, exprimaient leurs sentiments dans des films et n’étaient contraints par aucun carcan politique. Leur rejet du passé était ce qui les unissait. La critique d’art a donné à ce nouveau mouvement le nom qui lui convenait: la Ruptura.

Roger von Gunten a été non seulement accepté sur cette scène, mais en a formé rapidement le noyau dur avec une poignée d’autres artistes. La Zona Rosa à Mexico, aujourd’hui quelque peu délabrée, est devenue le centre fertile de la Ruptura dans les années 1950.

Dans les galeries des riches mécènes Antonio Souza et Juan Martín, ou dans des centres culturels comme la Sala Margolín, les artistes pouvaient exposer et vendre sans dépendre des espaces d’exposition de l’État.

Peintre et décorateur de théâtre admiré

Aujourd’hui, Roger von Gunten est cité aux côtés des représentants les plus connus de la Ruptura, tels que José Luis Cuevas, Lilia Carillo et Manuel Felguérez. Le mouvement, qui a duré des années 1950 jusqu’aux années 1970, a percé grâce à la «Confrontación 66», lorsque le nouveau directeur du Palacio de Bellas Artes de Mexico a exposé pour la première fois publiquement des artistes de la Ruptura en 1966.

Esculturas la meditadora, bronze, 90 x 44 x 21 cm, 1996 Erick Astudillo/Roger von Gunten

Par la suite, von Gunten a continué à fréquenter régulièrement le «Bellas Artes», car il a conçu des décors pour de nombreux théâtres et opéras. «Le théâtre est stressant, a-t-il dit un jour, les projecteurs de la scène changent les couleurs et le décor devient tout autre que ce que j’avais peint.»

Lorsque l’État mexicain s’est ouvert aux nouveaux artistes, il leur a accordé un nouveau type de soutien: ils pouvaient payer leurs impôts avec leurs œuvres. Ainsi, le Mexique possède aujourd’hui 71 œuvres originales de von Gunten, avec lesquelles il a réglé ses dettes fiscales.

La musique visuelle

Lorsqu’il devait expliquer son art, il le qualifiait de «musique visuelle». «Les gens disent que l’art abstrait ne représente rien. C’est parce qu’il est comme la musique, dans laquelle nous ne voyons pas non plus de personnages ni de paysages, mais où nous reconnaissons des structures, des hauteurs et des profondeurs, de la force et de la retenue», a-t-il déclaré dans une interview télévisée.

Selon son fils Ives von Gunten, l’emploi du temps de l’artiste était marqué par une discipline toute suisse: lever à six heures, petit-déjeuner, travail jusqu’à 18 heures, dîner à 19 heures. Ensuite, il arrosait les plantes du jardin. Pour ce faire, il remplissait des seaux avec l’eau de la piscine, qui ressemblait davantage à un biotope qu’à un bassin pour nager et servait finalement uniquement à étancher la soif des plantes.

Les plantes du jardin faisaient partie des principales sources d’inspiration de l’artiste, et il les entretenait avec le plus grand soin. «Mon père n’a jamais cessé d’être Suisse». Outre la discipline inculquée, il n’a jamais oublié la cuisine suisse. Il servait du Birchermüesli à ses invités et conviait ses bons amis à la fondue.

Un héritage artistique au Mexique et en Suisse

Ives von Gunten vit aujourd’hui en Suisse et gère l’héritage artistique de son père. En Suisse, les salles d’exposition et les galeries restent encore largement indifférentes à son œuvre, dit-il. Et ce, alors que nombre de ses tableaux et sculptures sont considérés au Mexique comme des biens culturels.

Mais Roger von Gunten n’avait guère fait d’efforts de son vivant pour faire connaître la Suisse à travers son art. Cela tenait aussi à son attitude envers la Suisse officielle, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale – une Suisse qui, à ses yeux, n’était pas assez critique envers la dictature, explique la critique d’art Julen Ladrón de Guevara.

Dans son pays d’adoption, il a pu organiser 140 expositions, dont la plus récente, à Cuernavaca, était encore en cours lorsqu’il est décédé le 18 février 2026 à Tepoztlán, au sud de Mexico, à l’âge de 92 ans. En 2014, Roger von Gunten avait reçu de l’État mexicain la «Medalla Bellas Artes» (médaille des beaux arts), l’une des plus hautes distinctions pour les artistes.

Relu et vérifié par Marc Leutenegger/me. Traduit de l’allemand par Emilie Ridard/ptur à l’aide d’un outil de traduction automatique.

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