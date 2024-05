Les changements de l’AVS et leurs conséquences pour les Suisses de l’étranger

Les nouvelles règles offrent davantage de souplesse dans la planification de la retraite. Cependant, elles impliquent aussi des défis. DR

Depuis le 1er janvier 2024, la rente de vieillesse est soumise à de nouvelles dispositions, qui soulèvent des questions importantes, y compris pour les Suisses de l’étranger. Dans cet article, nous nous penchons sur ces nouveautés et mettons en évidence l’impact qu’elles peuvent avoir sur vos plans de retraite.

Les principaux changements dès le 1er janvier 2024:

Flexibilisation accrue de la perception de la rente

Incitation à poursuivre une activité lucrative après 65 ans

Élévation de l’âge de la retraite (nommé désormais «âge de référence») à 65 ans pour les femmes dès le 1er janvier 2025)

Le 25 septembre 2022, le peuple suisse a accepté la réforme AVS 21, visant à stabiliser l’assurance-vieillesse et survivants. Les objectifs de cette réforme sont les suivants: garantir et préserver le niveau des rentes AVS, garantir l’équilibre financier de l’AVS au cours des dix prochaines années et prendre en compte le besoin de flexibilité.

1er changement: harmonisation de l’âge de référence

Désormais, on ne parle plus d’âge de la retraite, mais d’âge de référence. Cette mesure est particulièrement connue, car l’âge de référence est désormais passé à 65 ans aussi pour les femmes. Cette élévation ne s’effectuera toutefois pas de manière abrupte, mais progressivement, et à partir de 2025.

2e changement: mesures financières compensatoires pour les femmes de la génération transitoire

Avec l’adaptation de l’âge de référence, les femmes dites de la «génération transitoire», c’est-à-dire nées entre 1961 et 1969, ont droit à des mesures financières compensatoires.

D’une part, en cas de retraite anticipée, la rente de vieillesse de ces femmes subit une réduction moins importante qu’auparavant. D’autre part, les femmes de la génération transitoire qui prennent leur retraite à l’âge ordinaire reçoivent un supplément de rente à vie, qui dépend de leur revenu et de leur année de naissance.

Lorsqu’une femme ne présente aucune lacune de cotisation à l’AVS, ce supplément de rente s’élève au minimum à 12,50, et au maximum à 160 francs par mois.

3e changement: davantage de flexibilité pour l’âge de la retraite

L’anticipation ou l’ajournement de la rente AVS sont déjà possibles depuis un certain temps. Jusqu’ici, la rente de vieillesse pouvait être perçue un ou deux ans avant l’âge de la retraite ordinaire, ou repoussée jusqu’à cinq ans après.

Néanmoins, l’anticipation ou l’ajournement portait obligatoirement sur le montant total de la rente. Avec la réforme de l’AVS, il sera possible d’opter pour une perception partielle de la rente. Ainsi, on pourra par exemple percevoir 20 % de sa rente vieillesse à 63 ans, et les 80 % restants à 65 ans.

Idem pour l’ajournement de la rente. Cette flexibilisation paraît intéressante sur le papier, mais elle entraînera dans la pratique une multitude de modèles de perception de la rente et, partant, des questions qui devront être examinées par chacun.

Cas particulier de l’AVS facultative

Si vous cotisez à l’AVS facultative, un changement spécifique vous concerne dès 2024! Jusqu’ici, lorsqu’un assuré membre de l’AVS facultative anticipait la perception de sa rente vieillesse, il était automatiquement exclu de l’assurance.

Désormais, il pourra anticiper la perception de sa rente de vieillesse tout en continuant à cotiser jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de référence. Ces cotisations et durées de cotisation débouchent souvent sur une hausse de la rente lorsque celle-ci est recalculée à l’âge de référence.

Le rôle clé de la Centrale de compensation

Au cours de ces douze derniers mois, la Centrale de compensation (CdC) a adapté toutes ses applications pour les rendre conformes aux nouvelles dispositions légales dès le 1er janvier 2024. Ceci concerne les applications centralisées, telles que l’outil de calcul des rentes ACOR, les Registres et les applications spécialisées utilisées par la CdC.

Conseils pratiques de la CdC Si vous envisagez plusieurs options (comme une anticipation ou un ajournement de votre rente) sans savoir à combien s’élèvera votre future rente de vieillesse, la CdC vous conseille de demander, le plus rapidement possible, un calcul anticipé de votre rente sur son site web (revue.link/previsionLien externe). En outre, les femmes nées entre 1961 et 1969 peuvent demander, sans engagement, un calcul de leur âge de référence personnel, de leur supplément de rente et de leur taux de réduction sur le site Internet de l’Office fédéral des assurances sociales, sous «Calculs personnalisés» (revue.link/individuelLien externe). Ces nouvelles règles offrent davantage de souplesse dans la planification de la retraite. Cependant, elles sont également liées à des défis. Pour toutes les personnes qui sont concernées par les changements, quelques étapes pratiques de préparation sont donc nécessaires. La CdC vous offre volontiers son aide!