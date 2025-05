Les chatbots plus convaincants que les humains dans les débats politiques

L’intelligence artificielle sait trouver les bons arguments dans les débats politiques. Keystone / Christian Beutler

Les humains sont de plus en plus en contact avec des textes générés par l’intelligence artificielle - même sur des sujets politiques. Une nouvelle étude de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) montre que les machines à texte d’IA peuvent être plus convaincantes que les humains dans les débats politiques écrits, lorsqu’elles connaissent les détails personnels de leurs interlocuteurs.

Lorsque l’on cherche des arguments convaincants en faveur d’une opinion politique donnée, l’IA est un outil puissant. C’est en tout cas ce que montrent les expériences faites avec les chatbots.

Cela est désormais étayé scientifiquement: si les modèles d’IA connaissent quelques informations personnelles de leur interlocuteur, ils sont plus convaincants que la plupart des humains dans les débats politiques, selon les résultatsLien externe d’une étude de l’EPFL menée en collaboration avec l’université de Princeton aux États-Unis et la fondation Bruno Kessler. Cette dernière finance un institut de recherche à Trente, en Italie, où travaille également Riccardo Gallotti.

Pour ce dernier, les résultats de l’étude sont impressionnants. «L’IA n’est pas intelligente, mais elle sait tout. Elle peut ainsi choisir parmi de nombreux arguments, en fonction de l’interlocuteur, ceux qui lui conviennent», relève-t-il.

L’IA a une longueur d’avance

L’étude se concentre sur les discussions politiques sous forme écrite, comme sur les forums de discussion ou sur les médias sociaux. Les chercheurs ont demandé aux participants à l’étude d’argumenter sur différents thèmes politiques – par exemple sur leur position concernant l’avortement. Mais ils ne savaient pas si c’était un être humain ou une IA qui répondait.

À la fin, les participants devaient évaluer à quel point ils trouvaient leur interlocuteur convaincant. L’IA avait une nette avance sur le plan argumentatif – mais seulement si elle disposait de quelques informations sur son interlocuteur – par exemple son sexe, son âge et ses préférences politiques.

Une nouvelle dimension pour la publicité en ligne

Depuis plusieurs années déjà, on utilise les informations personnelles pour afficher des publicités politiques adaptées aux personnes, par exemple sur Facebook. La science montre que cela est déjà efficace.

Mais désormais, cela va encore plus loin. «On peut imaginer un réseau de comptes robotisés qui écrivent des commentaires sur Internet pour convaincre les gens d’une opinion avec des messages personnalisés», déclare Riccardo Gallotti. Ce seraient des machines de propagande efficaces.

Le chercheur n’exclut pas que cela se produise dès aujourd’hui. La technologie nécessaire est là. Pour Riccardo Galotti, il est donc important d’imposer plus de transparence aux plateformes. La société pourrait alors vérifier ce qui s’y passe réellement.

«D’une part, la politique doit voir s’il y a lieu d’agir, indique-t-il. D’autre part, les plateformes doivent réagir et trouver des réponses à ces nouveaux défis. Car celles-ci veulent créer un lieu où les gens peuvent échanger entre eux – sans bots».

