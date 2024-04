Les Guggenheim: des débuts modestes avant l’ascension

Icône de l’architecture moderne: le musée Guggenheim de New York KEYSTONE/Sergi Reboredo / VWPics

Les musées Guggenheim se sont forgé une réputation mondiale dans le monde de l’art. Mais au départ, il n’y avait qu’un petit village en Argovie et une famille dans la pauvreté. Retour sur une saga à succès.

8 minutes

La famille Guggenheim, plus que toute autre, s’est fait un nom dans le domaine de la collection d’art. Pourtant, l’histoire de ces musées de renommée mondiale commence à Lengnau, un petit village argovien sans aucune richesse.

Au début du 19e siècle, le Juif Simon Guggenheim tombe dans la pauvreté après avoir dû abandonner son métier pour s’occuper de sa femme malade. Son fils Meyer Guggenheim assiste à la mort de sa mère à l’âge de six ans. Lui et ses cinq frères et sœurs sont séparés et placés dans des familles extérieures. Simon, le père, se voit attribuer un tuteur. Et Meyer essaie de gagner un peu plus d’argent. Après l’école, il fait du colportage.

«C’étaient des temps difficiles, une période de famine», explique Roy Oppenheim. Ce publiciste culturel s’est longtemps penché sur l’histoire juive de Lengnau. «Le canton d’Argovie devait distribuer de la soupe aux gens plusieurs fois par semaine pour les empêcher de mourir de faim.»

Le fondateur d’une dynastie: Meyer Guggenheim (cheveux blancs) avec ses sept fils. Public domain/Wikimedia Commons

Des chrétiens s’immiscent dans la vie juive

Simon Guggenheim souhaite se remarier après le décès de sa femme. Sa fiancée, Rachel Weil, veuve, apporterait en outre cinq enfants dans le mariage. Les autorités chrétiennes estiment que Simon Guggenheim ne pourra pas subvenir suffisamment aux besoins de sa famille.

«On lui a interdit le mariage parce qu’il était soi-disant trop pauvre», raconte Roy Oppenheim. Rachel Weil, Simon Guggenheim et son fils Meyer Guggenheim, alors âgé de 19 ans, échafaudent donc un plan: ils veulent émigrer en Amérique. En effet, aux États-Unis, le mariage n’est soumis à aucune restriction.

Une émigration encouragée

“Auswandern war ein Abenteuer. Damals waren vor allem Cette aventure a été encouragée par les autorités. Les communes suisses espéraient alors se débarrasser de leurs citoyens pauvres en leur accordant une aide unique. Des dizaines de milliers de personnes ont ainsi émigré. Meyer Guggenheim a également reçu une aide de la commune, explique Roy Oppenheim.

Contenu externe

C’est probablement au début de l’année 1849 que les Guggenheim quittent l’Europe pour les États-Unis. Là-bas, Simon Guggenheim, le père, peut enfin épouser Rachel Weil, sa seconde femme. Le fils Meyer a lui aussi des projets de mariage: il est tombé amoureux – et il veut lui aussi épouser une Weil: Barbara. «C’était une fille de Rachel Weil, explique Roy Oppenheim. Il était tombé amoureux d’elle pendant la traversée.»

Meyer Guggenheim se marie donc avec la fille de la deuxième femme de son père. Les deux hommes posent ainsi la première pierre de leur American Dream personnel. Mais comme l’argent reste rare pour le moment, Meyer veut faire ce qu’il sait faire depuis l’école: le colportage. Selon Roy Oppenheim, les Guggenheim ont débuté aux États-Unis comme des mendiants.

Bientôt, Meyer et Barbara ouvrent un petit magasin. Ils y vendent tout ce qui peut rapporter un peu d’argent. Le premier succès commercial est une boisson de substitution du café bon marché. Vient ensuite un produit de polissage pour cuisinières, dont on fait la promotion en affirmant qu’il ne laisse aucune trace sur les mains des ménagères. La famille s’agrandit également. Barbara donne naissance à dix enfants, dont Solomon en 1861.

Des moqueries à cause du suisse-allemand

Meyer Guggenheim a eu dix enfants au total. Il a passé les dernières années de sa vie en Floride et s’est consacré à des œuvres caritatives. Public domain/Wikimedia Commons

La famille investit les bénéfices dans une usine de broderie à Saint-Gall et importe désormais de la marchandise de son ancienne patrie en Amérique. Les fils de Meyer et Barbara sont de plus en plus impliqués dans les affaires.

En 1870, Meyer Guggenheim est devenu grossiste en épices et en 1873, il se lance dans la production de lessive. Plus tard, la famille achète à bon prix une ligne de chemin de fer en faillite qui devient peu après un élément si central du réseau ferroviaire américain que les Guggenheim peuvent la revendre avec un énorme bénéfice.

Roy Oppenheim raconte que la langue des Guggenheim a suscité l’amusement aux États-Unis. En effet, la famille ne parlait pas très bien anglais, avec un accent. «Les Américains ont cru que c’était du yiddish. En fait, c’était du suisse-allemand». L’ascension économique et sociale n’en est pas affectée.

Une des plus grosses fortunes des États-Unis

À la fin du 19e siècle, un fils de Meyer Guggenheim achète des parts dans une mine de plomb et d’argent au Mexique. Les 5000 dollars américains deviennent très vite 15 millions de dollars. Une somme vertigineuse pour l’époque, qui correspondrait aujourd’hui à près d’un demi-milliard. À la fin du siècle, les Guggenheim font partie, selon Roy Oppenheim, des trois familles les plus riches des États-Unis, avec les Rockefeller et les Vanderbilt.

Toute l’histoire des Guggenheim est une histoire d’ascension, souligne Roy Oppenheim. «Les Guggenheim sont venus de la pauvreté, d’un «buuredörfli» (petit village de paysans)». Selon le publiciste, l’intérêt pour la culture est venu avec l’argent.

Le premier à s’intéresser à l’art est Solomon Guggenheim. Il collectionne des œuvres de Wassily Kandinsky, le précurseur de l’art abstrait. D’autres grands noms viennent s’ajouter, notamment grâce à l’aide ultérieure de la nièce de Solomon, Peggy: Picasso, Cézanne, Dalí, Mondrian, Renoir et Van Gogh ou Pollock. Il ne manque pratiquement aucun grand nom de son époque dans la collection.

Compte tenu de l’époque de création de la collection, c’est «une grande performance», selon Roy Oppenheim. Car sur le Vieux Continent, largement dominé par l’Allemagne nazie, l’art moderne était considéré comme «dégénéré».

Toujours moins de Juifs à Lengnau

Né à Philadelphie, Solomon R. Guggenheim (1861-1949) a posé les bases des musées Guggenheim. Apic

En l’espace d’une génération, la famille de Lengnau s’est hissée au sommet aux États-Unis. Mais les Guggenheim se souviennent d’où ils sont venus: en 1903, ils fondent en grande partie l’asile israélite pour personnes âgées de Lengnau. Cette maison de retraite – devenue entre-temps mixte et confessionnelle – est toujours en activité.

Aujourd’hui encore, la maison de retraite est gérée par des Juifs. Selon Roy Oppenheim, c’est l’unique endroit à Lengnau où l’on peut encore manger casher. Mais à Lengnau, l’un des deux seuls villages de Suisses où les Juifs avaient le droit de s’installer jusqu’en 1866, de moins en moins d’entre eux y vivent aujourd’hui.

Une larme dans le cimetière argovien

Même les Guggenheim n’ont aujourd’hui qu’un lien ténu avec Lengnau. «Tous ne sont pas fiers d’être originaires d’un petit village de paysans», explique Roy Oppenheim. C’est surtout la partie de la famille qui est derrière les musées Guggenheim qui fréquente aujourd’hui les couches sociales les plus élevées des États-Unis.

Lorsque des descendants des Guggenheim viennent dans la vallée de la Surbe en Suisse, beaucoup se présentent tôt ou tard à Roy Oppenheim. C’est le cas de ce descendant de l’émigrant Meyer Guggenheim, responsable de la société de services financiers Guggenheim Partners, active dans le monde entier. Le publiciste culturel a conduit son invité à l’ancien cimetière juif.

«Là, je l’ai placé devant les deux pierres tombales de ses arrière-arrière-arrière-arrière-grand-parent. Lorsque nous étions devant cette tombe, j’ai vu qu’il avait une larme dans l’œil». Il était arrivé dans un autre monde: un village de paysans dans le canton d’Argovie, qui a produit des gens comme lui.

Traduit de l’allemand par DeepL/op

Cet article vous a plu et vous souhaitez recevoir une sélection de nos meilleurs contenus directement dans votre boîte mail? Abonnez-vous à nos différentes newsletters

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative