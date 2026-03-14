Les magasins à la ferme – un modèle à succès en Suisse
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Je suis une journaliste vidéo expérimentée, passionnée par l'idée de rendre des sujets complexes accessibles et attrayants grâce à des récits multimédias convaincants. Axée sur les questions sociales et environnementales, je produis divers formats vidéo sur un large éventail de sujets, en me spécialisant dans les vidéos explicatives percutantes avec des graphiques de mouvement et des animations en stop-motion.
Au cours de mes études en cinéma, littérature anglaise et journalisme, j'ai acquis de l'expérience à la radio, à la télévision et dans la presse écrite à travers la Suisse. Après avoir travaillé avec l'équipe image et son du Festival du film de Locarno, j'ai rejoint SWI swissinfo.ch en 2018 pour réaliser des reportages locaux et internationaux.
Un mélange d’auto‑service, de distributeurs high‑tech et de caisses de confiance: les magasins à la ferme sont très appréciés en Suisse. Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), un exploitant agricole sur cinq vendait déjà en 2023 une partie de ses produits directement à la ferme.
La plupart de ces petits magasins fonctionnent sans personnel, et chacun paie ses produits lui‑même, sans surveillance. Pour les agricultrices et agriculteurs, ces magasins représentent un revenu complémentaire, mais aussi un surcroît de travail.
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Dans bien peu de pays, les petits magasins à la ferme sont aussi répandus qu’en Suisse. Ceux-ci combinent libre‑service, distributeurs high‑tech et caisses fondées sur la confiance.
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