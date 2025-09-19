Les nouveaux délégués souhaitent renforcer la participation de la diaspora suisse
Qui sont les nouveaux membres du Conseil des Suisses de l'étranger (CSE) et quels sont leurs objectifs en tant que déléguées et délégués? Fin août, le Conseil, composé de 120 personnes issues des communautés suisses à l'étranger et de 20 personnes basées en Suisse, a entamé son nouveau mandat lors d'une séance dans les locaux du Parlement à Berne. Découvrez les nouveaux membres grâce à notre nouvelle série de vidéos.
Contenu externe
Plus
Nouveau départ pour le Conseil des Suisses de l’étranger
