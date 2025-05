Les retraites suisses versées à l’étranger sont nombreuses, mais modestes

Un retraité pêche à Gran Canaria (image d’illustration). EPA/CARLOS DE SAA

Le nombre de rentes AVS envoyées hors de Suisse continue d’augmenter. Leur montant moyen reste toutefois nettement inférieur à celui des retraites versées dans le pays.

5 minutes

Balz Rigendinger

Je travaille comme correspondant au Palais fédéral. Je fais des reportages sur la politique suisse pour les Suisses de l'étranger et je gère notre émission de débat politique Let's Talk. J'ai commencé dans le journalisme local au début des années 90 et j'ai travaillé dans de nombreux domaines journalistiques. J'ai occupé des postes de cadre et couvert un grand nombre de dossiers. J'ai rejoint swissinfo.ch en 2017. Autre langue: 1 Deutsch de Auslandrenten: Ihre Anzahl steigt, doch die Beträge sind tief original lire plus Auslandrenten: Ihre Anzahl steigt, doch die Beträge sind tief

En 2024, plus de 2,5 millions de personnes ont perçu une rente de l’AVS (Assurance-vieillesse et survivants)suisse. En décembre, près d’un tiers de ces prestations ont été versées à des personnes résidant à l’étranger. Cela représente 806’900 bénéficiaires, soit plus de 10’000 personnes supplémentaires par rapport à l’année précédente. Ces chiffres sont tirés de la dernière statistique de l’AVSLien externe.

Le fait que la Suisse verse autant de rentes à l’étranger génère des débats politiques récurrents, notamment lorsqu’il s’agit d’évoquer des pistes d’économies. La question avait par exemple ressurgi avec force lors de la campagne de votation sur la 13e rente AVS, finalement acceptée par le peuple en 2024.

Des rentes à l’étranger envoyées principalement dans les pays voisins

«Les rentes à l’étranger ont été versées à d’anciens frontaliers, à des personnes retournées dans leur pays d’origine ou encore à des Suisses qui vivaient à l’étranger en 2024», indique l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

La grande majorité de ces rentes (83%) ont été versées à des personnes résidant dans les pays voisins de la Suisse – à savoir l’Italie, l’Allemagne, la France et l’Autriche – ainsi qu’en Espagne et au Portugal. Hors d’Europe, les principaux pays sont le Canada (11’000 bénéficiaires) et les États-Unis (14’000).

De manière générale, le nombre total de bénéficiaires de l’AVS connaît une forte croissance depuis 2001. L’augmentation est particulièrement marquée pour les ressortissantes et ressortissants étrangers vivant hors de Suisse, dont le nombre a plus que doublé sur la période.

Le nombre de Suisses qui vivent à l’étranger et perçoivent une rente AVS est lui aussi en hausse constante. Il a doublé au cours des vingt dernières années. En décembre 2024, plus de 134’000 personnes étaient concernées.

Contenu externe

Les rentes versées à l’étranger sont basses

Mais l’analyse des montants pousse à relativiser, car les rentes AVS versées à l’étranger sont généralement modestes. Ainsi, bien qu’un tiers des rentes soient versées hors de Suisse, ces dernières ne représentent que 15% de la somme totale allouée par l’AVS.

En moyenne, une rente versée à une ou un ressortissant étranger domicilié hors de Suisse s’élève à 558 francs seulement – soit moins du tiers de la rente moyenne versée dans le pays (1925 francs). Les Suisses de l’étranger touchent également des montants inférieurs, avec une rente moyenne de 1249 francs.

Contenu externe

La forte augmentation du nombre de bénéficiaires ces dernières années a certes entraîné une nette hausse des montants versés à l’étranger. Les sommes versées aux ressortissantes et ressortissants étrangers vivant hors de Suisse, tout comme celles versées aux Suisses de l’étranger, ont tout simplement doublé en deux décennies.

Contenu externe

Mais si l’on rapporte ces chiffres au montant total des rentes versées, leur poids reste relatif. Les rentes versées à l’étranger sur l’ensemble de l’année 2024, chiffrées à 7,5 milliards de francs, représentent toujours moins de 15% du montant total des rentes AVS, qui s’élevait quant à lui à plus de 47 milliards de francs.

Contenu externe

«Ce montant relativement bas par rapport au nombre de bénéficiaires s’explique principalement par des périodes de cotisation incomplètes chez les personnes vivant à l’étranger», lit-on dans le rapport.

Seuls 7% des bénéficiaires à l’étranger remplissent les conditions d’une durée de cotisation complète, leur donnant droit à une rente AVS pleine. À titre de comparaison, 82% des Suisses remplissent cette condition et touchent donc une rente complète, qui s’élève actuellement à un maximum de 2520 francs par mois.

Le système suisse de retraites soutenu par l’immigration

Dans son rapport statistique, l’OFAS a également comparé les contributions à l’AVS des Suisses et des personnes étrangères. La conclusion est politiquement sensible: «En 2022, les étrangères et étrangers ont contribué davantage à l’AVS (34%) qu’ils et elles n’en ont perçu les prestations (18%)», indique l’office. Un constat qui renforce l’argument selon lequel le système suisse de retraites dépend de l’immigration.

L’OFAS souligne néanmoins de manière tout aussi claire que cette situation génère de nouveaux droits: «La part des prestations perçues par les personnes étrangères augmente, car elles ont acquis un droit aux prestations correspondant à leurs contributions.»

C’est le principe même de l’AVS suisse: celles et ceux qui soutiennent le système aujourd’hui par leurs cotisations en deviendront demain les bénéficiaires.

Texte relu et vérifié par Samuel Jaberg, traduit de l’allemand par Pauline Turuban à l’aide d’un logiciel de traduction automatique

Plus

Plus Rentes AVS à l’étranger: ce qu’il faut savoir Ce contenu a été publié sur Comment puis-je percevoir ma rente AVS à l’étranger? Puis-je encore cotiser volontairement à l’AVS? Réponses aux questions les plus fréquentes. lire plus Rentes AVS à l’étranger: ce qu’il faut savoir

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative