Les sauveteurs des chalets des guides suisses de montagne lauréats d’un prix au Canada

De gauche à droite: Kirstin Clausen, directrice l’Organisation de préservation du patrimoine de Colombie-Britannique (Heritage BC), Ilona Spaar, récipiendaire du prix et Berdine Jonker, membre du conseil d'administration de Heritage BC. (courtoisie)

Les deux Suisses de l’étranger Ilona Spaar et Johann Roduit ont été récompensés pour leur engagement dans la sauvegarde des chalets du Village Edelweiss de Golden, au Canada. Le duo a reçu le prix exceptionnel du patrimoine de la province de Colombie-Britannique, dans la catégorie planification et gestion.

5 minutes

Emilie Ridard Etant moi-même expatriée, je m'intéresse à toutes les problématiques qui touchent les Suisses de l'étranger. J'apprécie le contact privilégié que je peux instaurer avec la communauté.

«Lorsque nous nous sommes lancés dans le projet de sauvegarde des chalets des guides suisses de montagne, nous n’aurions jamais imaginé que, deux ans plus tard, nous recevrions un tel prix», dit Ilona Spaar, encore visiblement émue.

Au début du mois de mai, la Suissesse émigrée au Canada s’est rendue à Nelson, en Colombie-Britannique, pour recevoir le prix exceptionnel des mains de la directrice de l’Organisation de préservation du patrimoine de la province Heritage BCLien externe, Kirstin Clausen, lors d’une cérémonie officielle. L’acolyte d’Ilona Spaar, Johann Roduit, également Suisse du Canada, n’a malheureusement pas pu faire le déplacement.

Le prix de la catégorie «planification et gestion» récompense «les ‘meilleures pratiques’ en matière de planification et de gestion des lieux historiques par le biais de rapports, d’études et de projets, ainsi qu’en matière d’entretien, d’exploitation et de réorientation de l’activité».

Des retombées positives

Dans son discours, Kirstin Clausen n’a pas été avare de compliments envers le projet des deux Suisses: «Le succès de la campagne de sauvegarde du Village Edelweiss a été suivi de près par les défenseurs du patrimoine de toute la Colombie-Britannique. La Fondation Swiss Edelweiss Village a réussi son entreprise parce qu’elle a trouvé des partenaires, s’est engagée dans une campagne de proximité et a maintenu son engagement en faveur des valeurs de la communauté. Le large soutien local et au-delà témoigne de la qualité de son action et de son travail pour sauver ce site historique.»

L’Organisation de préservation du patrimoine de Colombie-Britannique est un organe reconnu. «Le prix représente une chance d’attirer l’attention sur notre fondation», déclare Ilona Spaar. Il tombe à point nommé pour la jeune fondation, qui va prochainement lancer un système d’adhésion.

Un compromis entre profit et conservation

Johann Roduit courtoisie

Pendant de longs mois, le sort des six chalets des guides suisses est resté incertain. En juillet 2023, ils ont finalement été rachetés par la société immobilière MontayneLien externe, «un groupe immobilier soucieux du patrimoine», selon l’Organisation de préservation du patrimoine canadienne, qui a immédiatement entrepris les premiers travaux de restauration.

Contrairement à la Suisse, qui dispose de règles strictes et d’architectes chargés du patrimoine, aucune loi n’encadre les transformations possibles sur les bâtiments historiques au Canada. «Nous avons donc tout tenté pour sauver les chalets et sommes arrivés à un bon compromisLien externe», estime Johann Roduit.

Pour leur projet, Ilona Spaar et Johann Roduit se sont inspirés de la Fondation GissbachLien externe en Suisse, qui a réussi à sauver un ensemble historique de bâtiments sur les rives du lac de Brienz (canton de Berne). Pour Johann Roduit, «il s’agit d’un modèle innovant que nous avons introduit ici pour faire cohabiter patrimoine culturel et activités lucratives».

Des locations de vacances et un espace communautaire

Le nouveau propriétaire prévoitLien externe de terminer la restauration des chalets d’ici cet été pour les transformer en location de vacances à courte durée. Il entend également construire un nouveau bâtiment appelé «Swiss big hall», mi-musée, mi-salle de réception ouverte à la location.

Afin que les chalets puissent être visités par le plus grand nombre, la fondation a demandé à Montayne de ne pas les louer durant la basse saison. «La société nous a donné son accord», indique Ilona Spaar.

En octobre 2024, des célébrations fêtant le 125e anniversaire de l’arrivée des guides de montagne suisses dans les Rocheuses auront lieu. Des visites de l’Edelweiss Village et une réception officielle avec le consul suisse de Vancouver sont prévues.

L’Edelweiss Village, un siècle d’histoire canado-suisse Tout a commencé fin 2021, lorsqu’Ilona Spaar a consacré un livre à l’histoire des guides suisses de montagne au Canada. Experts reconnus dans leur domaine, des guides de montagne suisses ont été engagés vers 1900 par la compagnie de chemin de fer Canadian Pacific Railway pour accompagner des touristes sur les sommets de la région. Pour leur éviter de longs et coûteux voyages, la Canadian Pacific Railway a eu l’idée de construire une maison permanente pour les guides étrangers et leurs familles. C’est ainsi qu’est née l’idée de l’Edelweiss Village, une colonie suisse pittoresque à Golden, en Colombie britannique. Mis en vente en 2022, les chalets étaient menacés de rachat par des entreprises peu intéressées par leur conservation. Johann Roduit et Ilona Spaar ont créé une fondation afin de récolter des fonds et de sensibiliser de nombreux acteurs locaux et internationaux au sort de ce pan d’histoire helvético-canadienne. Les deux Suisses ont réussi à faire inscrire le site historique sur la listeLien externe des dix lieux les plus menacés du Canada, ce qui a valu à l’Edelweiss Village une grande attention. Leur engagement a abouti, en juillet 2023, au rachat par la société Montayne et à d’importants travaux de transformation.

Texte relu et vérifié par Samuel Jaberg

