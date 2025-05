Les seniors de l’énergie traquent les dévoreurs d’électricité

Four: Ne pas préchauffer; cuire avec la chaleur tournante au lieu de la chaleur de voûte et de sole; éteindre le four cinq minutes avant la fin de la cuisson.

Hotte aspirante: choisir un niveau élevé pour la cuisson et la friture, un niveau bas pour la cuisson des légumes; cuisiner avec des casseroles fermées, nettoyer régulièrement le filtre.

Réfrigérateur: régler la température à 7 degrés Celsius; refroidir les aliments chauds avant de les placer dans l’appareil de réfrigération; placer les aliments qui décongèlent dans le réfrigérateur, cela permet de refroidir l’intérieur de l’appareil.

Congélateur: régler la température à moins 18 degrés Celsius; refroidir les aliments chauds avant de les mettre dans le congélateur.

Lave-vaisselle: ne le démarrer que lorsqu’il est plein; choisir des programmes à basse température ou économiques; éviter le prélavage.

Machine à café: enclencher le mode économique; détartrer régulièrement; éteindre après utilisation.

Lave-linge: ne laver que lorsque le tambour est plein et si possible à basse température (20 à 30 degrés); choisir un programme économique.

Sèche-linge: choisir un sèche-linge avec capteurs intégrés; sélectionner «Prêt à repasser» au lieu de «Extra sec»; sécher le linge à l’air libre quand c’est possible.

Climatiseur: renoncer aux climatiseurs ambiants mobiles; installer un ventilateur à la place d’un climatiseur; éteindre les appareils ménagers et les lampes non utilisés; fermer les volets; aérer tôt le matin.

Téléviseur: réduire la résolution de l’image (HD, 4K ou 8K); toujours éteindre complètement le téléviseur et le décodeur; renoncer à l’installation de home cinéma.

Source: Énergie Suisse