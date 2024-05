Les Suisses d’Allemagne et d’Italie ont des préoccupations bien différentes

Lors de leur congrès annuel à Pérouse, les Suisses d’Italie ont abordé les thèmes de l’intelligence artificielle et du chocolat. Au nord de l’Allemagne, la diaspora s’est quant à elle penchée sur une réforme des élections au Conseil des Suisses de l’étranger.

Le congrès des clubs suisses d’Allemagne, qui a eu lieu à Lübeck le week-end dernier, a été précédé d’une année intense en raison de remous au sein du comité. Une centaine de personnes a participé cette année, dont 19 présidentes et présidents de clubs suisses avec droit de vote, sur 38 associations membres.

Une longue discussion a eu lieu au sujet d’une modification potentielle des statuts.

En cas d’acceptation, celle-ci prévoyait d’élargir à toutes et tous les Suisses enregistrés en Allemagne et disposant du droit de vote la possibilité de se porter candidat pour devenir délégué au Conseil des Suisses de l’étranger (CSE), le «parlement» de la Cinquième Suisse. Actuellement, il faut au moins être membre d’un club suisse pour y prétendre.

Des élections ouvertes pour une meilleure représentation

La volonté de réformer le système électoral n’est pas propre à l’Allemagne. Tobias Orth, co-vice-président, est également membre du groupe de travail de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) qui s’engage pour des élections plus démocratiques. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) suisse est aussi favorable à une ouverture du scrutin.

Ce changement potentiel de paradigme a suscité l’inquiétude de nombreuses personnes présentes à Lübeck. «La ou le délégué pourrait théoriquement être totalement indépendant des associations suisses. Et comment peut-on être sûr qu’une personne non membre d’une association a un lien avec la Suisse et souhaite s’engager?», a demandé une personne présente.

Le congrès de Lübeck n’a finalement pas abouti à un vote sur la modification des statuts. Les déléguées et délégués présents ont approuvé une motion demandant que les objections du congrès soient prises en compte et que le texte sur la modification des statuts soit envoyé une deuxième fois aux clubs.

Traversée de la crise en équipe

L’année écoulée a été éprouvante pour le jeune comité directeur de l’OSE AllemagneLien externe. Deux semaines avant le congrès 2023, le président de l’époque, Albert Küng, a démissionné de son poste et Sonja Lengning l’a remplacé au pied levé.

«Cela a été un véritable défi», dit-elle à propos de sa première année de présidence. Tobias Orth s’est spontanément mis à disposition en tant que co-vice-président. «Sans cette bonne équipe, je n’aurais pas pu assumer cette tâche».

Le second co-vice-président Martin Abächerli a pris en charge l’organisation du congrès et a fait découvrir aux participants et participantes les beautés de sa région natale au nord de l’Allemagne, avec une croisière sur la Trave et des excursions dans la ville de Lübeck

Les Suisses en Italie, une diaspora en pleine expansion

Quelques milliers de kilomètres plus au sud, environ 130 Suisses d’Italie étaient réunis au même moment à Pérouse, la «ville du chocolat», pour le 85e congrès de l’union des associations suissesLien externe.

Le consul général de Suisse à Milan, Stefano Lazzarotto, a rappelé lors de son allocution que la présence suisse en Italie est solide et a contribué au développement du pays.

Actuellement, 52’000 Suisses vivent en Italie. Au cours des 20 dernières années, leur nombre a augmenté de 16%. Pour faire face à la croissance de la diaspora suisse en Italie et de la Cinquième Suisse en général, la Direction consulaire élabore une nouvelle stratégie.

En plus du guichet en ligneLien externe déjà actif, les autorités veulent créer une plateforme (hub) pour réunir sur un même site les différents services consulaires des différents offices. Les réflexions mènent également à la mise en œuvre de l’intelligence artificielle (IA) dans l’administration fédérale, par exemple en utilisant cette technologie pour l’aide en ligne du DFAE.

Travailler avec l’IA dans les écoles

L’IA a fait l’objet d’une table ronde organisée à l’initiative de l’Union des Jeunes Suisses d’Italie.

Gaetano Affuso, professeur de latin et de grec au Liceo Classico Plauto à Rome, a expliqué sa manière de travailler avec l’IA.

Dans le but d’inciter les élèves à écrire davantage, l’enseignant a utilisé l’IA pour créer des chats qui ne répondent qu’à certaines questions, par exemple sur Dante Alighieri. L’IA invite ensuite les élèves à trouver de nouvelles idées d’histoires liées à la Divine Comédie. L’IA n’écrit rien, elle se contente de corriger les textes écrits à l’école, précise Gaetano Affuso.

Enrico Tombesi, responsable des projets de formation expérimentale à l’IA à la Fondation Golinelli, voit lui aussi l’intelligence artificielle comme un partenaire de travail. Pour l’expert, le mot d’ordre est «collaboration»: «Nous devons être capables de collaborer avec l’IA afin d’exploiter toutes les opportunités qu’elle offre».

Pérouse et les traditions chocolatières suisses

Cristina Mencaroni, directrice du musée historique de Pérouse, a retracé l’histoire de la célèbre chocolaterie de la ville, qui appartient au groupe suisse Nestlé depuis 1988.

Rosa Maria Leggio, ancienne employée de la chocolaterie Aeschbach, près de Lucerne, a révélé quelques-uns des secrets du succès du chocolat suisse.

Tout d’abord, les grandes familles de chocolatiers – Suchard, Cailler, Lindt – n’ont jamais été en concurrence les unes avec les autres et ont plutôt opté pour une collaboration fructueuse.

Le conchage, c’est-à-dire l’étape du mélange de la masse de cacao qui rend le chocolat doux et velouté, est également une spécialité suisse. Ce procédé est apparu par erreur, a raconté Rosa Maria Leggio. «Rudolf Lindt avait simplement oublié d’éteindre la machine à mélanger».

