L’imposition individuelle a reçu le soutien massif de la Cinquième Suisse

Les résultats des votations de dimanche au sein de la Cinquième Suisse sont alignés sur les résultats nationaux, avec deux nuances: la loi fédérale sur l’imposition individuelle a été beaucoup plus largement soutenue par les Suisses de l’étranger que par le reste du pays. La diaspora s’est par ailleurs montrée plus clémente à l’égard du fonds climat.

Dimanche, 54% de l’électorat suisse a soutenu la réforme de l’imposition des couples mariés. À l’avenir, tous les couples seront imposés individuellement en Suisse, indépendamment de leur état civil.

L’imposition individuelle a bénéficié d’un soutien encore plus clair de la part des Suisses de l’étranger. Le projet élaboré par les autorités a été approuvé à plus de 68% dans l’ensemble des 12 cantons qui fournissent des statistiques détaillées sur le vote de leurs citoyens expatriés.

Le oui dépasse largement les 60% dans chacun de ces cantons à l’exception d’Uri (57%). Plus de 72% des Genevois de l’étranger ont glissé un oui dans leur enveloppe de vote.

Cela pourrait s’expliquer par le fait que les Suisses de l’étranger ont été sensibles à l’argument de l’égalité hommes – femmes, et qu’une grande partie d’entre eux connaissent déjà une forme d’imposition individuelle dans leur pays d’accueil.

Les expatriés avaient par ailleurs moins de raisons de craindre les conséquences concrètes de la réforme sur leur propre situation fiscale – alors que ces questionnements ont contribué à faire progresser le camp du non en Suisse au long de la campagne.

Un résultat honorable pour le fonds climat

Alors que l’initiative pour un fonds climat a connu un échec cuisant – elle n’a recueilli que 29% d’approbation à l’échelle nationale –, la diaspora lui a offert une défaite plus honorable avec plus de 42% de oui. Cette part grimpe à 46,5% et 46% respectivement dans les cantons de Fribourg et Genève.

Comportement de vote typique de la 5e Suisse

Les résultats sur ces deux objets constituent un scénario presque archétypal du comportement de vote des Suisses de l’étranger, constate la politologue de gfs.bern Martina Mousson. Elle rappelle que la diaspora, majoritairement urbaine, a tendance à voter de manière plus progressiste et en faveur de l’écologie que le reste de la population.

Ses résultats sont souvent proches de ceux enregistrés dans les grandes villes en Suisse, et cela se vérifie particulièrement cette fois sur l’imposition individuelle et le fonds climat. À l’échelle nationale, «la réforme de l’imposition des couples mariés a recueilli 64% de oui dans les grands centres urbains – ce qui est proche du score des Suisses de l’étranger – contre seulement 44% à la campagne», relève la politologue de gfs.bern.

Le pourcentage d’approbation du fonds climat par la Cinquième Suisse se rapproche également de celui observé dans les villes, où l’initiative a réalisé ses meilleurs scores. Lausanne, Fribourg et Berne sont quasiment les seules communes de Suisse à avoir accepté l’initiative. Elle a recueilli 49% de oui à Zurich et Genève, et 47% et Bâle.

La diaspora a balayé l’initiative SSR

Sur les autres objets, le vote de la Cinquième Suisse ne se distingue pas de celui de l’ensemble du pays. La diaspora a rejeté l’initiative SSR, qui voulait réduire la redevance radio-TV, un peu plus clairement que l’ensemble de l’électorat.

Cette désapprobation s’observe dans les 12 cantons pour lesquels on dispose de statistiques. Le refus le plus marqué a été exprimé par les Zurichois expatriés, avec un non majoritaire à près de 70%.

Pour Martina Mousson, il y a certainement plusieurs pistes d’explication à ce fort soutien. «Le vote plus à gauche et urbain l’explique en partie, mais je pense aussi que les Suisses de l’étranger sont encore plus attachés à la SSR et aux informations sur la Suisse disponibles gratuitement à l’étranger.»

Un plébiscite pour le contre-projet sur le cash

Le vote de la diaspora sur l’argent liquide, tant sur l’initiative populaire que sur le contre-projet direct du Conseil fédéral, est le miroir presque exact du vote de l’ensemble du pays. Comme leurs compatriotes, les Suisses de l’étranger ont souhaité inscrire l’argent liquide dans la constitution et, comme leurs compatriotes, ils ont préféré la voie proposée par le contre-projet du Parlement (approuvé par près de trois quarts de l’électorat).

La diaspora, comme le reste de la population, a refusé l’initiative populaire à plus de 54%.

Pour Martina Mousson, cette similitude dans les résultats prouve que «la crainte de voir un jour l’argent liquide disparaître et l’idée qu’il faut le protéger sont partagées également à l’étranger».

Pas de mobilisation particulière de la diaspora

Au niveau national, la participation a été plus élevée que la moyenne. Plus de 55% de l’électorat s’est mobilisé, contre 49% en moyenne ces cinq dernières années. La mobilisation a été particulièrement forte pour l’initiative «200 francs, ça suffit!» et l’imposition individuelle.

Ces deux objets concernaient de larges franges de la population et ont servi de locomotive aux autres.

La participation des Suisses de l’étranger est cependant restée exactement dans la moyenne, à un peu plus de 23%, ce qui n’est pas surprenant pour Martina Mousson. «La participation des Suisses de l’étranger est en général stable – il s’agit probablement d’un socle de personnes qui ont l’habitude ancrée de participer aux scrutins – et n’augmente de manière significative que lorsqu’il y a un lien direct avec la Cinquième Suisse.»

Il faut encore noter qu’à Bâle-Ville, un problème technique a empêché la prise en compte de plus de 2000 votes électroniques de Suisses de l’étranger.

