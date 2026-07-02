L’intelligence artificielle chamboule notre quotidien: comment l’utiliser de manière raisonnable?

L'intelligence artificielle chamboule notre quotidien: comment l'utiliser de manière raisonnable? Keystone/EPA/Mark R. Cristino

L'intelligence artificielle permet de planifier des vacances ou fournit une aide pour les devoirs, mais elle favorise également la diffusion de fausses informations, le vol de propriété intellectuelle ou une certaine paresse mentale. Comment en faire un usage responsable et raisonnable? Donnez-nous votre avis et partagez vos solutions.

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Claire Micallef

J'écris sur les développements politiques et les questions sociales qui sont pertinentes pour les Suisses de l'étranger. Dans le cadre du projet de la SSR «dialogue», j'ai également pour objectif d'encourager les débats multilingues entre les Suisses de l'étranger et les personnes vivant en Suisse. Après avoir obtenu mon diplôme à l'école de journalisme MAZ, j'ai travaillé comme directrice des programmes d'une radio locale à Bâle. J'ai fait des reportages sur des sujets politiques, économiques, sociaux et culturels. Je travaille pour SWI swissinfo.ch depuis 2023. Autre langue: 1 Deutsch de KI verändert unseren Alltag: Wie gehen wir vernünftig damit um? original lire plus KI verändert unseren Alltag: Wie gehen wir vernünftig damit um?

Vendredi soir, votre réfrigérateur est presque vide. Il vous reste des œufs, une courgette et un demi-camembert. Vous prenez une photo et l’envoyez à votre modèle d’IA préféré, en lui demandant: «Que puis-je cuisiner avec ça en moins de 30 minutes?» Quelques secondes plus tard, vous avez votre recette.

Un outil utile, mais pas sans risques

L’intelligence artificielle est désormais omniprésente dans nos vies: elle aide à organiser des vacances, à rédiger des courriels ou à résumer des cours. Selon une enquête représentative réalisée par ComparisLien externe ce printemps, 76% des adultes en Suisse utilisent l’IA dans leur quotidien.

Aujourd’hui, l’intelligence artificielle est capable de bien plus que de simplement générer des images de chats. Keystone / Christian Beutler

Aussi pratique soit-elle, l’IA peut aussi induire en erreur. À côté des réponses erronées, les contenus générés par l’IA se multiplient sur les réseaux sociaux, rendant la tâche de démêler le vrai du faux de plus en plus difficile. Et c’est compter sans les personnes qui créent des contenus délibérément malveillants, comme les deepfakes à caractère sexuel.

L’IA transforme l’école et le monde du travail

L’intelligence artificielle ne modifie pas seulement ce que nous voyons, mais aussi notre manière de travailler. Selon une étude mandatée par l’organisation faîtière Employés SuisseLien externe, environ 28% des trois millions d’emplois analysés en Suisse sont fortement concernés par l’IA. Ces postes ne disparaîtront pas forcément, mais ils vont évoluer.

L’intelligence artificielle s’invite également dans le domaine de l’éducation. Les élèves y ont recours pour leurs devoirs ou leurs travaux de fin d’études, sans que la pertinence de son usage et ses limites ne soient clairement posées. À l’heure actuelle, en matière d’IA, chaque établissement scolaire décide lui-même ce qui est enseigné et ce qui est autorisé.

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Un usage raisonnable de l’IA: quelle est votre solution?

Sur le plan politique, la Confédération n’en est encore qu’au début de sa réflexion. Il n’existe pour l’instant aucune législation générale spécifique à l’IA. D’ici à la fin de l’année, l’Office fédéral de la justice doit élaborer un projet de mise en œuvre de la Convention-cadre sur l’intelligence artificielle du Conseil de l’EuropeLien externe, signée par la Suisse en mars 2025.

Législation ou pas, l’intelligence artificielle continuera de façonner notre quotidien. C’est pourquoi nous souhaitons connaître votre avis: comment peut-on utiliser l’IA de manière raisonnable? Dans le module ci-dessous*, partagez avec toute la Suisse vos conseils, vos idées, vos bonnes pratiques ou encore les limites que vous posez.

Contenu externe

* Ce module de solutions est une nouvelle fonctionnalité de notre plateforme «dialogue» actuellement en phase de test. Notre pari est de miser sur l’intelligence collective en offrant à nos utilisatrices et utilisateurs la possibilité de proposer leurs propres solutions à des problèmes politiques et sociaux. Nous vous invitons également à soutenir les solutions suggérées par les autres membres de la communauté. Les idées qui recueilleront le plus de soutiens seront ensuite soumises à des experts ou des responsables politiques.

Traduit de l’allemand par Didier Kottelat/cm

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