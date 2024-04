Nombre record de candidatures au Parlement des jeunes Suisses de l’étranger

De jeunes Suisses de l'étranger en camp d'été en Suisse assistent au Congrès de l'Organisation des Suisses de l'étranger à Lugano en 2022. Organisation des Suisses de l’étranger / Adrian Moser

Tous les deux ans, le Parlement des jeunes Suisses de l’étranger se renouvelle. Avec 17 candidatures, le nombre de jeunes intéressés n’a jamais été aussi élevé.

Emilie Ridard Etant moi-même expatriée, je m'intéresse à toutes les problématiques qui touchent les Suisses de l'étranger. J'apprécie le contact privilégié que je peux instaurer avec la communauté.

«Nous avons dû retarder les résultats de l’élection en raison des scores identiques obtenus par les candidates et candidats pour l’Amérique du Nord!», se réjouit Francisca Espinoza Trombert. La Suisso-Chilienne a présidé le comité entre 2022 et 2024 et a conduit cette nouvelle élection.

Alors que le nouveau comité aurait dû être nommé le 5 février 2024, les élections ont joué les prolongations jusqu’au 9 février afin de départager les trois candidates et candidats d’Amérique du Nord.

Après deux tours, 13 jeunes femmes et hommes ont été élus pour la période 2024-2026. Tous les continents sont représentés, sauf l’Asie. Pour la première fois, l’Afrique du Sud fait son apparition au sein du Parlement des jeunes Suisses de l’étranger (aussi appelé YPSA pour «Youth Parliament Swiss Abroad»).

154 membres ont voté et 200 votes ont été recueillis au total. Chaque membre a la possibilité de voter pour deux candidates et candidats.

Le comité nouvellement élu a ensuite tenu sa première assemblée constitutive, durant laquelle il a nommé le Suisso-Néerlandais Max Groenveld au poste de président et la Suisso-Colombienne Sofìa Garcìa-Reyes à celui de vice-présidente. La Sud-Américaine faisait déjà partie du précédent comité, de même que trois autres membres réélus, dont deux venant du Chili et un des États-Unis.

Renforcer le lien avec la Suisse

Le nouveau président d’YPSA vit à Amsterdam, où il étudie les relations internationales: «Pour moi, YPSA est synonyme de lien: un lien avec la Suisse, mais aussi un lien avec d’autres jeunes Suisses qui partagent les mêmes idées à travers le monde».

S’il n’a encore jamais vécu en Suisse, il espère pouvoir s’y installer durant quelques années pour «devenir un vrai citoyen suisse». Une grande partie de sa famille y vit également. Lorsqu’il se rend en Suisse, Max Groenveld apprécie particulièrement «les paysages d’altitude immaculés». Et d’ajouter que les Pays-Bas étant un pays densément peuplé, il y a peu de place pour les espaces sauvages.

Cet amour de la montagne se retrouve également chez Sofìa Garcìa-Reyes, qui apprécie particulièrement la randonnée. Celle qui est aujourd’hui avocate est allée dans une école suisse à l’étranger et a participé à plusieurs camps pour jeunes en Suisse.

«La Suisse vous manque toujours, mais en gardant un lien par le biais d’événements ou de communautés telles qu’YPSA, vous parvenez à vous en sentir plus proche», déclare la Colombienne.

L’Amérique du Sud en force

Pour la période 2024-2026, cinq jeunes représenteront l’Amérique du Sud au sein du comité YPSA, trois l’Europe et un ou une pour chacune des régions Afrique, Océanie et Suisse. Selon les statuts, un siège du comité est en effet réservé à une personne résidant en Suisse. Durant les années 2022-2024, cinq jeunes sud-américains et sud-américaines siégeaient également au comité, sur 13 places maximum.

Francisca Espinoza Trombert, présidente YPSA 2022-2024 ypsa.ch

Cette forte représentativité n’est peut-être pas étrangère à l’investissement de Francisca Espinoza Trombert, qui a fondé des sections régionales du Parlement des jeunes Suisses de l’étranger au Chili, où elle vit, et en Argentine. Elle a également participé à la création d’YPSA Venezuela.

La Suisso-Chilienne se souvient qu’il y a quelques années, seules elle et une autre Sud-Américaine s’étaient présentées aux élections. Elle observe maintenant avec fierté une forte présence de jeunes d’Amérique du Sud. «J’invite donc les jeunes d’autres continents à encourager les personnes de leurs pays à créer un YPSA local, afin que notre communauté puisse s’agrandir!»

Francisca Espinoza Trombert ne s’est pas représentée pour un nouveau mandat. Elle envisage de s’investir de nouveau dans le Parlement des jeunes lors de la prochaine période (2026-2028).

Le rôle d’YPSA

L’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) rappelle qu’YPSA a été créé lors du Congrès des Suisses de l’étranger d’août 2015 à Genève. «Ce n’est pas un parlement au sens traditionnel. Il s’agit plutôt d’une plateforme pour des jeunes engagés qui développent des projets dans leurs clubs ou leurs pays de résidence», peut-on lire sur le siteLien externe de Swiss Community.

Selon ses statuts, YPSA est une association qui s’engage pour les intérêts des jeunes Suisses de l’étranger. Elle a pour but le soutien à la formation politique de ces derniers, ainsi que l’encouragement à leur participation aux processus politiques et à la vie sociales. Elle ne dépend d’aucun parti politique.

Le comité se compose d’un siège garanti pour chacun des membres du comité résidant en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique et en Océanie. Un siège supplémentaire est garanti pour un membre du comité résidant en Suisse. Si aucun candidat d’une région donnée ou de Suisse ne se présente à l’élection, le siège en question n’est plus garanti et il est mis à la disposition des autres candidats et candidates.

Peut voter toute personne membre de la communauté YPSA sur FacebookLien externe, âgée de 15 à 35 ans, et qui vit à l’étranger ou y a vécu pendant au moins dix ans. Les mandats durent 2 années consécutives et leur nombre n’est pas limité.

