Photo de la semaine

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La pleine lune, connue sous le nom de «Buck Moon» (lune du cerf), se lève derrière l’émetteur du Mont Pèlerin près de Forel, en Suisse romande, mercredi.
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