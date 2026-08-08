Photo de la semaine

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Les effets de la canicule ne se limitent pas aux humains. Dans l’Emmental bernois, des spécialistes ont transféré des poissons vers des zones plus fraîches de l’Emme afin de les sauver des températures élevées et du manque d’eau.

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