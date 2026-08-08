Photo de la semaine
Les effets de la canicule ne se limitent pas aux humains. Dans l’Emmental bernois, des spécialistes ont transféré des poissons vers des zones plus fraîches de l’Emme afin de les sauver des températures élevées et du manque d’eau.
Les plus lus
Cinquième Suisse
Les plus discutés
En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.