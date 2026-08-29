Photo de la semaine

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Vue du sommet du Weisshorn mardi, avec à gauche le glacier suspendu du Weisshorn Est. La commune valaisanne de Randa a émis une alerte en raison du risque d’effondrement de ce glacier suspendu et relevé le niveau d’alerte à 3.

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