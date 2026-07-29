Photo du jour

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Les travaux du second tube du tunnel routier du Gothard progressent régulièrement. Dans une caverne souterraine en béton sont fabriquées les armatures destinées aux éléments en béton du tunnel long de 16,9 kilomètres, dont l’ouverture est prévue en 2030.
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