Photo du jour

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Face à l’une des sécheresses les plus importantes de ces dernières années, la Suisse s’interroge sur ses priorités: faut-il privilégier les besoins des ménages, ceux de l’agriculture ou la préservation des écosystèmes?
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