Photo du jour
Le Palais fédéral vu à travers une caméra thermique au plus fort de la vague de chaleur. La Suisse apparaît sous un jour nouveau: le bleu correspond aux zones les plus fraîches, le rouge et le blanc aux plus chaudes.
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