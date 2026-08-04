Photo du jour
Vue aérienne du chantier de l’arrêt de tram Bahnhofquai, à la gare centrale de Zurich. Jusqu’à la rénovation de ce goulet d’étranglement, le réseau de tramways zurichois fonctionnera en régime exceptionnel.
Les plus lus
Cinquième Suisse
Les plus discutés
En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.