Photo du jour

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Les deux danseuses de danse verticale Laetitia Kohler et Mara Miribung présentent leur spectacle Her Ground Is Air dans le cadre du Festival international des arts de la rue «La Plage des Six Pompes», à La Chaux-de-Fonds.

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