Photo du jour

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La fontaine Pankratius dans la vieille ville de Wil (canton de Saint-Gall), photographiée le mercredi 5 août. En raison de la canicule, de la sécheresse et de la pénurie d’eau qui en découle, la ville a temporairement mis ses fontaines hors service et les a vidées.
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