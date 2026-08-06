Photo du jour

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La fontaine Pankratius dans la vieille ville de Wil (canton de Saint-Gall), photographiée le mercredi 5 août. En raison de la canicule, de la sécheresse et de la pénurie d’eau qui en découle, la ville a temporairement mis ses fontaines hors service et les a vidées.

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