Photo du jour

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La restitution d’œuvres d’art spoliées ne se limite pas toujours à des échanges internationaux. Une statue de style gothique tardif en bois datant du XVe ou du XVIe siècle, vraisemblablement représentant saint Antoine l’Ermite, a retrouvé sa place d’origine dans la vallée reculée de Baltschieder, dans le canton du Valais, près d’un siècle après son déplacement. La commune avait demandé sa restitution au Musée alpin suisse de Berne (ALPS).

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