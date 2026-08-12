Photo du jour
Son odeur est pestilentielle, mais sa floraison attire les foules. L’arum titan du Jardin botanique de l’Université de Bâle ne fleurit que pendant deux jours. Des centaines de personnes se sont déplacées pour observer cette rareté botanique; cette plante détient le record de la plus grande inflorescence du règne végétal.
Les plus lus
Cinquième Suisse
Les plus discutés
En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.