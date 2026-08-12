Photo du jour

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Son odeur est pestilentielle, mais sa floraison attire les foules. L’arum titan du Jardin botanique de l’Université de Bâle ne fleurit que pendant deux jours. Des centaines de personnes se sont déplacées pour observer cette rareté botanique; cette plante détient le record de la plus grande inflorescence du règne végétal.

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