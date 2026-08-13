Photo du jour

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Cinquième Suisse

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Mercredi, le Bâlois Jason Joseph a été sacré champion d’Europe du 110m haies à Birmingham. Il apporte ainsi le 14e titre européen à la Suisse dans l’histoire de cette compétition.

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