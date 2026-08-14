Photo du jour

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Promenade dans le lit asséché des chutes de la Thur, près d’Unterwasser, dans le canton de Saint-Gall. Frappée par une sécheresse exceptionnelle, la rivière ne coule plus depuis plusieurs semaines, offrant une vision inhabituelle de ce site naturel.

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