Photo du jour

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Dans le canton d’Uri, des éleveurs descendent leurs troupeaux vers les pâturages d’Urnerboden. Une scène estivale qui témoigne de la permanence des traditions alpines en Suisse.
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