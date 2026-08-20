Photo du jour

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Des monteurs retirent un câble électrique d’un pylône à haute tension près de Sins, dans le canton d’Argovie. À l’avenir, les lignes électriques seront enfouies et acheminées par un tracé souterrain.
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