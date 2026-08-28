Photo du jour

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Des membres de l’armée suisse participant à une démonstration sur les drones, la défense antidrones et la robotique cherchent refuge sous la pluie sur la place d’armes de Thoune, le 27 août 2026.
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