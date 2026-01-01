Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans l’incendie qui a ravagé un bar à Crans-Montana

Toute la zone du drame a été bouclée. Keystone/Alessandro Della Valle

Un violent incendie a ravagé un bar de Crans-Montana lors des festivités du Nouvel An. Plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie et près d’une centaine ont été blessées. L’émotion est grande en Suisse ainsi qu’à l’étranger.

RTS, Keystone-ATS

La station de ski de Crans-Montana, dans le canton du Valais, a été secouée par un terrible drame dans la nuit du Nouvel An. Un incendie a ravagé le bar «Le Constellation» au cœur du village et le bilan est très lourd: des dizaines de morts et une centaine de blessés, a annoncé Frédéric Gisler, commandant de la police cantonale, lors d’une conférence de presse jeudi matin.

Une instruction a été ouverte pour élucider les circonstances du drame. Selon les premiers éléments et témoignages, l’incendie aurait eu lieu dans le sous-sol du bar vers 1h30 du matin, provoquant une explosion et un embrasement généralisé des locaux. L’explosion serait donc la conséquence et non la cause de l’incendie.

Le bar d’ordinaire ouvert jusqu’à 2h00 du matin pouvait accueillir jusqu’à 400 personnes.

>> Le rappel des faits dans le 12h45 de la RTS:

Contenu externe

De nombreux secours ont été engagés dans la nuit et la matinée sur les lieux du drame. «À l’heure où je vous parle, tous les blessés ont pu être pris en charge», a indiqué Frédéric Gisler devant la presse à Lens. Les blessés, souvent des grands brûlés, ont été acheminés sur différents hôpitaux, notamment à Sion, mais aussi hors du Valais, notamment au CHUV à Lausanne et aux HUG à Genève.

Une help-line a été mise en place pour les familles (0848 112 117).

Solidarité des autorités suisses

Le président du Conseil d’Etat valaisan, Matthias Reynard, a exprimé «sa solidarité aux familles endeuillées», adressant également un message de soutien aux blessés et aux personnes mobilisées cette nuit et dans les jours à venir. «Alors que cette soirée devait être un moment de fête, elle a viré au cauchemar», a-t-il déclaré.

Le Conseil fédéral s’est pour sa part dit consternéLien externe. «Ce qui devait être un moment de joie s’est mué, le premier jour de l’an à Crans-Montana, en un deuil qui touche tout le pays et bien au-delà», a écrit le président de la Confédération Guy Parmelin sur la plateforme X.

Contenu externe Ce qui devait être un moment de joie s’est mué, le 1er jour de l'An à Crans-Montana, en un deuil qui touche tout le pays et bien au-delà. C'est avec consternation que le Conseil fédéral a appris cette terrible tragédie. — Guy Parmelin (@ParmelinG) January 1, 2026 Lien externe

«Les pensées du Conseil fédéral vont aux victimes, aux blessés et à leurs proches, à qui il adresse par ma voix ses sincères condoléances», a ajouté le conseiller fédéral, qui a reporté son discours de Nouvel An prévu jeudi midi par respect pour les victimes.

Plusieurs victimes venues de l’étranger

Au vu de la gravité de la situation des événements, le Conseil d’Etat valaisan a décidé de décréter l’état de situation particulière.

«Cette disposition légale nous permet de coordonner les différents moyens – des moyens massifs -, et de les différer dans le temps, puisque nous sommes face à un événement qui va mobiliser plusieurs forces de coordination et qui va s’inscrire dans la durée», a expliqué Stéphane Ganzer, chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport, devant la presse.

«Nous avons également un volet international qui va s’ouvrir. Dans une station le soir de Saint-Sylvestre, une partie des victimes sont évidemment issues de différents pays, ce qui va soulever des enjeux diplomatiques», a-t-il ajouté.

«D’importants moyens de médecine légale sont mobilisés pour identifier les victimes et rendre au plus vite les corps aux familles», a de son côté déclaré Béatrice Pilloud, procureure générale du Valais, dans le flash spécial de RTS TV.

On sait déjà que deux Français figurent parmi les blessés. «Ils ont été immédiatement pris en charge par les services de secours», a déclaré dans un communiqué le ministère français des Affaires étrangères, précisant rester en contact «avec les autorités suisses au cas où d’autres ressortissants seraient concernés».

Grande émotion également à l’étranger

L’émotion était vive à l’étranger jeudi après le drame. Plusieurs pays ont exprimé leur solidaritéLien externe avec la Suisse. Le président français Emmanuel Macron a exprimé sa «profonde émotion» sur le réseau social X.

Contenu externe Profonde émotion après l’incendie de Crans-Montana. Mes pensées vont aux familles endeuillées et aux blessés. À la Suisse, à son peuple et à ses autorités, j’adresse la pleine solidarité de la France et notre soutien fraternel. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 1, 2026 Lien externe

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a également exprimé ses condoléances dans un communiqué, tout en saluant le travail des services de secours. À Londres, le ministère britannique des affaires étrangères a rendu hommage «aux services de secours suisses qui pilotent les opérations» de secours. «Nos pensées vont à toutes les personnes blessées et tuées dans (cette) terrible tragédie», écrit-il sur X.

Ambiance de sidération dans la station

La stupeur régnait à Crans-Montana après le drame. Selon des voisins, des personnes sortaient de l’établissement «en criant». Jeudi, dans le flash spécial de RTS TV, un témoin et voisin du lieu du drame raconte avoir été réveillé en sursaut par «une déflagration qui ne ressemblait pas à un feu d’artifice. Cela a complètement soufflé l’immeuble et l’immeuble voisin, puis les secours sont arrivés».

Contenu externe

