Plusieurs grandes manifestations publiques annulées en raison d’économies dans l’armée

© Keystone / Anthony Anex

La décision du chef de l'armée d'annuler plusieurs événements publics irrite le monde politique, qui n'a pas été informé au préalable de cette initiative. Le chef de l'armée de l'air aurait également été mis devant le fait accompli.

4 minutes

Sarah Brand, SRF Autres langues: 2 Deutsch de Finanzloch bei der Schweizer Armee: Mehrere Grossanlässe mit Publikum abgesagt original lire plus Finanzloch bei der Schweizer Armee: Mehrere Grossanlässe mit Publikum abgesagt

Italiano it Risparmi, l’esercito svizzero annulla diverse grandi manifestazioni lire plus Risparmi, l’esercito svizzero annulla diverse grandi manifestazioni

L’armée aurait voulu se montrer sous son meilleur jour à Emmen, dans le canton de Lucerne, à Bière, dans le canton de Vaud, et sur l’Axalp, dans l’Oberland bernois. Mais les trois grands événements prévus pour cette année et l’année prochaine n’auront pas lieu pour des raisons d’économie.

Le chef de l’armée Thomas Süssli a expliqué au téléjournal de la télévision suisse alémanique SRF que les coûts d’exploitation, entre autres, avaient augmenté. Selon lui, ce n’est que mercredi dernier que l’on s’est rendu compte qu’une annulation des grandes manifestations se profilait et qu’une décision a été prise par la suite.

Le chef de l’armée Thomas Süssli Keystone / Anthony Anex

Cela soulève des questions. Ainsi, les politiciennes et politiciens en charge de la sécurité critiquent le fait qu’ils n’aient pas été informés de cette décision importante.

Priska Seiler Graf (PS), présidente de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national, a déclaré: «Mes collègues de la Commission de la politique de sécurité et moi-même sommes très contrariés. Lundi encore, nous avons eu une séance avec Monsieur Süssli. Il n’a rien dit du tout concernant les annulations de ces grands événements».

«Nous n’avions absolument aucune information»

De gauche à droite de l’échiquier politique, la manière dont le chef de l’armée a communiqué – ou n’a justement pas communiqué – suscite l’incompréhension. Le conseiller national UDC Mauro Tuena déplore de manière générale le fait de ne pas avoir reçu suffisamment d’informations sur les manifestations prévues.

«Nous n’avons eu aucune information sur ces grandes manifestations, sur ce qu’elles coûtent et sur la contribution éventuelle des sponsors. C’est très surprenant, d’autant plus que nous venions d’avoir une séance de commission et que l’on aurait quand même pu en parler». Selon Mauro Tuena, c’est en effet la commission, respectivement le Parlement, qui met finalement les fonds à disposition.

Les critiques ont également fusé sur X (anciennement Twitter). Andrea Gmür-Schönenberger (centre), présidente de la Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats, a appris la décision via les médias sociaux.

«Pour moi, c’est clairement un appel à l’aide de l’armée. L’armée a trop peu de moyens à disposition. Elle doit donc commencer à faire des économies quelque part. Je regrette vivement que de telles manifestations soient supprimées», a-t-elle déclaré.

Un Pilatus PC-7, un PC-21 et un F/A-18 Hornet des Forces aériennes suisses pendant le show aérien sur l’Axalp en octobre 2022. Anthony Anex

Le chef des Forces aériennes n’a pas non plus été informé à l’avance

Autre point fort de l’histoire: le téléjournal sait de plusieurs sources indépendantes que le chef des Forces aériennes, Peter Merz, a lui aussi appris l’annulation des grands événements prévus pratiquement en même temps que le communiqué de presse.

Le chef de l’armée, Thomas Süssli, n’a pas voulu prendre position face à la caméra de la SRF sur les critiques exprimées. Il fait toutefois savoir par écrit: «Le commandement de l’armée a pris conscience de cette situation mercredi et a pris cette décision en conséquence. Les chefs de projet ont été informés avant la publication du communiqué de presse».

Des questions restent en suspens, mais une chose est claire: la décision à court terme des annulations a été prise par le commandement de l’armée lui-même. Le chef de l’armée Thomas Süssli devra maintenant probablement répondre aux questions de la Commission de la politique de sécurité lors de sa prochaine séance.

Contenu externe

Traduit de l’allemand par Emilie Ridard