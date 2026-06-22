Pourquoi la Suisse, neutre et paisible, est-elle une nation de tireurs?
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Spécialisée dans le journalisme de service, je suis responsable de la page « L’émigration en toute simplicité » et étroitement impliquée dans divers projets éditoriaux et marketing. Je développe et présente également des formats vidéo et audio. Originaire de Suisse romande, je vis aujourd’hui à Zurich. Après mes études à la ZHAW, j’ai travaillé en tant que rédactrice et présentatrice pour des médias tels que SonntagsBlick, BlickTV et Watson.
Neutre, pacifique et pourtant nation de tireurs: la Suisse peut se prévaloir d’une tradition du tir remontant à plusieurs siècles, que les Suisses de l’étranger contribuent à entretenir. À l’occasion de la Fête fédérale de tir, nombre d’entre eux reviennent au pays. Cette année, la grande manifestation s’est déroulée à Coire. La Journée des Suisses de l’étranger était bien entendu aussi au programme. Nous étions sur place.
En savoir plus sur la Fête de tir dans notre article:
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Cinquième Suisse
Le tir, une passion sans frontières
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La Fête fédérale de tir à Coire a aussi rassemblé des Suisses de l’étranger. Pour beaucoup, le tir n’est pas seulement un sport, mais un moyen d’entretenir le lien avec la Suisse.
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