Pourquoi la Suisse, neutre et paisible, est-elle une nation de tireurs?

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Alexandra Gföhler Je gère et développe les réseaux sociaux de Swissinfo dans les langues nationales. En tant que responsable des réseaux sociaux et spécialiste du contenu numérique, je propose des actualités, des analyses et des contenus explicatifs sur la politique et la culture en quatre langues, directement adressés à la «Cinquième Suisse». Camille Kündig

Spécialisée dans le journalisme de service, je suis responsable de la page « L’émigration en toute simplicité » et étroitement impliquée dans divers projets éditoriaux et marketing. Je développe et présente également des formats vidéo et audio. Originaire de Suisse romande, je vis aujourd’hui à Zurich. Après mes études à la ZHAW, j’ai travaillé en tant que rédactrice et présentatrice pour des médias tels que SonntagsBlick, BlickTV et Watson. Autres langues: 2 Deutsch de Warum ist die neutrale und friedliche Schweiz eine Schützennation? original lire plus Warum ist die neutrale und friedliche Schweiz eine Schützennation?

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Neutre, pacifique et pourtant nation de tireurs: la Suisse peut se prévaloir d’une tradition du tir remontant à plusieurs siècles, que les Suisses de l’étranger contribuent à entretenir. À l’occasion de la Fête fédérale de tir, nombre d’entre eux reviennent au pays. Cette année, la grande manifestation s’est déroulée à Coire. La Journée des Suisses de l’étranger était bien entendu aussi au programme. Nous étions sur place.

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Plus Cinquième Suisse Le tir, une passion sans frontières Ce contenu a été publié sur La Fête fédérale de tir à Coire a aussi rassemblé des Suisses de l’étranger. Pour beaucoup, le tir n’est pas seulement un sport, mais un moyen d’entretenir le lien avec la Suisse. lire plus Le tir, une passion sans frontières