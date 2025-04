Pourquoi les personnes âgées qui font du sport boivent plus d’alcool que les autres

Outre l'activité physique, d'autres facteurs sont liés à une consommation d'alcool accrue, comme le pays de résidence, le niveau d'éducation et le sexe. IMAGO / Westend61

Les personnes de plus de 60 ans qui sont physiquement actives consomment plus d'alcool que les "couch potatoes", les personnes qui passent beaucoup de temps affalées sur le canapé devant la télévision. C'est ce que montre une étude internationale à laquelle des volontaires suisses ont participé.

4 minutes

« Des niveaux d’activité physique plus élevés ont été associés à une consommation d’alcool plus élevée chez les personnes âgées »: telle est la principale conclusion d’une étude menée par l’Université de médecine de Vienne, en Autriche, publiée la semaine dernière dans la revue European Psychiatry.

Comment donc interpréter ces résultats, alors que l’on considère généralement que l’activité physique peut avoir un effet positif sur les maladies psychiques, y compris la dépendance à l’alcool. Les auteurs de l’étude avancent plusieurs explications possibles, sans privilégier l’une plutôt que l’autre.

La première hypothèse est d’ordre social. « Les personnes qui sont physiquement plus actives sont peut-être aussi socialement plus actives, ce qui, dans notre société, est souvent lié à la consommation d’alcool », avance Stephan Listabarth, coauteur de l’étude, interrogé par SRF.

Une deuxième explication repose sur le principe de compensation: les personnes buvant davantage augmenteraient leur activité physique pour « compenser » les effets négatifs de l’alcool. Enfin, l’état de santé pourrait être déterminant. Ainsi, les personnes en mauvaise forme seraient d’une part moins active et, d’autre part, consommeraient moins d’alcool justement en raison de leurs problèmes de santé.

Dans tous les cas, les auteurs de l’étude ne se hasardent pas à affirmer un lien de causalité directe entre l’activité physique et la consommation d’alcool. « Des recherches futures devraient déterminer si cette association est causale et étayée par des facteurs neurobiologiques, sociaux ou méthodologiques », concluent-ils.

Les personnes âgées boivent davantage d’alcool

Outre l’activité physique, d’autres facteurs sont liés à une consommation d’alcool accrue, comme le pays de résidence, le niveau d’éducation et le sexe. Par exemple, les hommes boivent plus d’alcool que les femmes. Selon l’étude, l’état de santé subjectif joue également un rôle.

L’âge est aussi déterminant. A l’instar de plusieurs études internationales, les données sanitaires suisses montrent que les personnes âgées boivent plus d’alcool que les jeunes. Les événements marquants comme la retraite ou la perte de proches peuvent expliquer la propension des personnes âgées à boire davantage, affirme Stephan Listabarth.

« La dépendance à l’alcool a augmenté chez les personnes âgées ces dernières années », observe encore le chercheur. Il pourrait aussi s’agir, selon lui, d’une évolution démographique. Chez les seniors, nombreux sont ceux qui ont développé des modèles de consommation problématiques plus tôt dans la vie. « Aujourd’hui, grâce à l’amélioration des soins de santé, cette génération atteint un âge plus avancé que les générations précédentes », note Stephan Listabarth.

Le sport ne compense pas (complètement) les risques

Dans leur étude, les auteurs soulignent que l’alcool est particulièrement risqué à un âge avancé. En effet, les personnes âgées ont généralement un métabolisme plus lent, explique Stephan Listabarth. « L’alcool reste plus longtemps dans le corps et s’y accumule. De ce fait, les effets négatifs peuvent être plus importants que chez les plus jeunes. »

Et Stephan Listabarth de recommander la pratique d’une activité physique, qui a des effets positifs sur la démence ou les maladies cardiovasculaires. Il ne faut cependant pas partir de l’idée que l’activité physique peut compenser certains comportements à risque. « Une telle compensation n’est pas possible, du moins pas complètement. »

Adaptation en français: Didier Kottelat

