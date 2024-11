Pourquoi l’histoire de Heidi continue d’enchanter les enfants du monde entier

Heidi et Pierre le Chevrier sur l'alpage. Une scène d'une série télévisée des années 70. Keystone

Un auteur du New York Times décrit avec étonnement l’enthousiasme de son fils de huit ans pour Heidi. L’auteure suisse Johanna Spyri a écrit un classique qui touche encore les enfants de tous les sexes 145 ans plus tard, même celles et ceux qui vivent loin des Alpes suisses.

Un peu de préparation ne peut pas faire de mal, a pensé Dave Kim, rédacteur du supplément littéraire du New York Times. Des membres de sa famille avaient quitté les États-Unis pour s’installer à Genève peu de temps auparavant. La famille de Kim avait alors prévu de leur rendre visite en Suisse.

À la recherche d’un livre pour enfants pour son fils de huit ans, qui pourrait le mettre un peu dans l’ambiance de ce pays de vacances inconnu, il est tombé sur les romans de Heidi de Johanna Spyri. Un classique, il le savait, mais rien de plus. «Je n’avais jamais lu les livres moi-même», raconte Dave Kim au téléphone depuis New York. Lui-même aime Robert Walser et Max Frisch.

Contrairement à son père, le fils n’est pas un rat de bibliothèque, il aime plutôt le baseball et les vidéos YouTube. Jusqu’à récemment, il rencontrait même des difficultés en lecture. L’espoir de Dave Kim de l’intéresser au livre était donc faible.

Et puis, il s’est produit ce qu’il appelle un «miracle». Le garçon de New York ne pouvait tout simplement pas se lasser des aventures de la jeune fille proche de la nature dans les montagnes suisses. Dave Kim décrit de manière amusante dans le New York TimesLien externe comment cet enthousiasme a même conduit à une excursion père-fils au village de Heidi, à Maienfeld, dans les Grisons. Là-bas, les fans de Heidi peuvent se promener dans des maisons telles qu’elles sont décrites dans le livre. L’histoire de la petite fille prend vie.

Dans un premier temps, à New York, le père avait commencé à lire à son fils une version de Heidi librement disponible sur Internet, le soir avant de se coucher. «Je pensais qu’il ne serait de toute façon pas intéressé», raconte-t-il. Mais au contraire, le garçon insistait pour que le père continue sa lecture.

Le village de Heidi, dans les Grisons, est visité chaque année par des fans du monde entier. Keystone

Dave Kim a donc emprunté une édition illustrée à la bibliothèque locale, une traduction plus moderne, que son fils a continué à lire tout seul. Sa femme n’en croyait pas ses yeux non plus. Dans la voiture, l’enfant de huit ans écoutait aussi des versions audio de l’histoire.

Heidi était omniprésente et le père perplexe. «Je me suis dit: qu’est-ce qui peut bien le fasciner dans ce livre?» Dave Kim lui-même le trouvait au début plutôt ennuyeux, trop religieux. Mais ensuite, dit-il, il a commencé à l’apprécier. Il a commencé à comprendre ce qu’un enfant d’une grande ville avait en commun avec une petite fille des montagnes suisses.

Un livre pour les filles et les garçons

Les aventures de Heidi, publiées par Johanna Spyri en 1879 et 1881, ont été traduites dans plus de 55 langues et comptent parmi les livres les plus lus au monde. Il n’est donc pas surprenant qu’un père américain l’ait également découvert, explique Christine Lötscher, professeure de littérature populaire et de médias à l’Université de Zurich et spécialiste reconnue de Johanna Spyri.

Christine Lötscher Ayse Yavas

«Heidi n’est pas tellement lue comme une fille, c’est une sauvageonne», dit-elle. Son goût de l’aventure et sa soif de liberté rendent le livre aussi intéressant pour les garçons que pour les filles. Et c’est ce que voulait l’auteure, explique Christine Lötscher: «Johanna Spyri savait exactement ce qu’elle faisait et à qui elle s’adressait.»

Heidi est un livre, selon la propre formulation de Spyri, «pour les enfants et aussi pour ceux qui aiment les enfants», contrairement aux autres histoires que l’auteure a écrites spécifiquement pour les filles.

Les lectrices et les lecteurs aiment le caractère indépendant de Heidi. Dès le début du livre, la fillette, bien emmitouflée par sa tante, se libère de ses vêtements trop serrés en montant à l’alpage. Christine Lötscher aime «cette véritable scène d’évasion». Elle considère qu’il s’agit d’une façon pour la jeune fille de se débarrasser de sa carapace et de toutes les conventions de l’époque.

Comme les enfants d’aujourd’hui

Les enfants d’aujourd’hui sont également touchés par les descriptions de la nature de Johanna Spyri, constate Christine Lötscher. Heidi, libérée, court à travers les prairies pieds nus, s’entend avec les animaux, aime la nature et la magie lorsque les massifs montagneux s’embrasent le soir.

Le strict corset social du 19e siècle reste en bas, dans la vallée. C’est dans celui-ci qu’elle sera enfermée plus tard pendant son séjour à Francfort et qu’elle en souffrira infiniment.

«Les enfants ressentent le contraste entre cette liberté folle dans les montagnes et l’enfermement à Francfort, car ils vivent eux aussi des contraintes et des moments de libération», explique Christine Lötscher pour expliquer pourquoi l’histoire est toujours d’actualité.

Heidi ne se laisse pas discipliner, elle ne peut jamais rester tranquille. Dans son agitation, elle ressemble à de nombreux enfants d’aujourd’hui. C’est un esprit libre que les règles strictes et les restrictions rendent véritablement malade. Dave Kim confirme que son fils est lui aussi comme ça. Il imagine que celui-ci aime «l’énergie sauvage et l’optimisme de Heidi, ainsi que son mépris joyeux des convenances et de la politesse».

Un récit qui permet de s’arrêter

Par contraste, Dave Kim remarque que l’intrigue de l’histoire de Heidi n’avance que lentement. Il se passe si peu de choses dans le récit qu’il ne s’attendait pas à ce que son fils s’y attarde longtemps. «Cela est peut-être lié au fait que les enfants et les adultes découvrent le monde d’une manière différente», suppose Christine Lötscher. Elle estime que le rythme lent du livre donne aux enfants la chance de s’arrêter et de trouver le calme dans un monde en mouvement.

La maison de Heidi à Oberrofels près de Maienfeld. Keystone

Si le fils de Dave Kim est sorti de sa phase Heidi, le livre a offert au père et au fils un voyage inoubliable. L’excursion commune au village de Heidi, sans sa sœur et sa mère restées à Genève, a été pour l’enfant une merveilleuse occasion de connexion avec son père. «Nous n’avons pas beaucoup parlé du livre, raconte Dave Kim, mais avons profité du temps passé ensemble.»

Lors du voyage en train de Genève aux Grisons, ils ont admiré le paysage. Puis, ils se sont promenés sur les chemins de randonnée de Heidi, ont visité son village et, le soir, ils observaient ensemble comment le soleil couchant faisait flamboyer les montagnes. «C’était magique», se souvient le père.

Tant que leur parenté continuera à vivre en Suisse, ils ne manqueront pas de revenir et de continuer à explorer le pays. «Peut-être que la prochaine fois, je pourrai d’abord faire lire Max Frisch à mon fils», dit-il.

