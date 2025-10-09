La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Pourquoi passez-vous votre retraite entre la Suisse et un autre pays?

Une fois l’heure de la retraite arrivée, nombre de Suisses aspirent à passer une partie de l’année sous d’autres cieux, sans pour autant rompre complètement leurs liens avec la Suisse. Climat, coût de la vie, attachements familiaux: trois Suisses à la retraite nous expliquent leurs motivations à vivre entre deux pays.

1 minute

Émigration, retour en Suisse, famille, scolarisation, retraites, banques, assurances... je m'intéresse aux Suisses qui vivent à l'étranger et les informe sur les sujets qui les occupent et les préoccupent au quotidien ou plus largement. Passionnée par les langues et les cultures, mon parcours professionnel a fait un petit détour par le marketing et l'assistanat avant de croiser la route du journalisme, à un poste qui me permet, de surcroît, de converser avec le monde entier.

Découvrez tous nos articles sur la vie à cheval entre la Suisse et un autre pays:

Cinquième Suisse

