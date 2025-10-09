Pourquoi passez-vous votre retraite entre la Suisse et un autre pays?
Une fois l’heure de la retraite arrivée, nombre de Suisses aspirent à passer une partie de l’année sous d’autres cieux, sans pour autant rompre complètement leurs liens avec la Suisse. Climat, coût de la vie, attachements familiaux: trois Suisses à la retraite nous expliquent leurs motivations à vivre entre deux pays.
Émigration, retour en Suisse, famille, scolarisation, retraites, banques, assurances... je m'intéresse aux Suisses qui vivent à l'étranger et les informe sur les sujets qui les occupent et les préoccupent au quotidien ou plus largement.
Passionnée par les langues et les cultures, mon parcours professionnel a fait un petit détour par le marketing et l'assistanat avant de croiser la route du journalisme, à un poste qui me permet, de surcroît, de converser avec le monde entier.
Suisses de l’étranger à temps partiel: les défis d’une vie professionnelle entre deux pays
De plus en plus de Suisses travaillent une partie de l’année en Suisse, l’autre à l’étranger. Cette mobilité internationale amène son lot de défis. Quels écueils faut-il éviter?
Suisses de l’étranger à temps partiel: comment vivre entre deux pays avec des enfants
Si vivre et travailler dans plusieurs pays à la fois s’accompagne de nombreux défis, la situation peut encore se complexifier lorsque l’on a des enfants, en particulier quand ils sont en âge d’aller à l’école.
