La Suisse présente les premiers skis électriques au monde
Les skis électriques sont censés aider gravir les sommets sans grands efforts. Une entreprise suisse a développé le E-Skimo, un ski équipé d’un moteur. Les premiers modèles sont disponibles à la vente depuis cet hiver.
Comment fonctionnent précisément ces e-skis? Et quelles critiques suscitent-ils? Découvrez-le dans la vidéo.
Lisez l’article pour en savoir plus:
