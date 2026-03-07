La Suisse présente les premiers skis électriques au monde

Les skis électriques sont censés aider gravir les sommets sans grands efforts. Une entreprise suisse a développé le E-Skimo, un ski équipé d’un moteur. Les premiers modèles sont disponibles à la vente depuis cet hiver.

Comment fonctionnent précisément ces e-skis? Et quelles critiques suscitent-ils? Découvrez-le dans la vidéo.

Lisez l’article pour en savoir plus:

Plus

