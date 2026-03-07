La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La Suisse présente les premiers skis électriques au monde

Les skis électriques sont censés aider gravir les sommets sans grands efforts. Une entreprise suisse a développé le E-Skimo, un ski équipé d’un moteur. Les premiers modèles sont disponibles à la vente depuis cet hiver. 

Comment fonctionnent précisément ces e-skis? Et quelles critiques suscitent-ils? Découvrez-le dans la vidéo. 

Lisez l’article pour en savoir plus:

