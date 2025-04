Qui a découvert les allergies au pollen?

Alors qu’il y a 100 ans, pratiquement personne en Suisse ne souffrait du rhume des foins, aujourd’hui, environ 20% de la population est touchée. Blickwinkel

Le premier à révéler le lien entre le pollen et le rhume des foins fut un médecin anglais. Celui-ci a bénéficié d’un coup de chance: la curieuse histoire de Charles H. Blackley.

6 minutes

Christian Bernasconi, RSI Autres langues: 2 Deutsch de Wer hat die Pollenallergie entdeckt? lire plus Wer hat die Pollenallergie entdeckt?

Italiano it Chi ha scoperto le allergie da polline? original lire plus Chi ha scoperto le allergie da polline?

Yeux rougis, nez qui coule et éternuements répétés: des symptômes que les quelque 1,7 million de personnes souffrant d’allergies au pollen en Suisse ne connaissent malheureusement que trop bien. Alors qu’il y a 100 ans, pratiquement personne en Suisse ne souffrait du rhume des foins, aujourd’hui environ 20% de la population est touchéeLien externe, un pourcentage qui reflète celui du monde entier.

Avec le changement climatique, la situation s’aggrave encoreLien externe et il y a toujours plus de personnes touchées. En outre, de nombreuses plantes libèrent leur pollen plus tôt et plus intensément qu’auparavant. Selon des chercheurs de la Commission suisse de chimie et physique de l’atmosphère, de l’Académie suisse des sciences naturelles et de MétéoSuisse, les personnes souffrant d’allergies au pollen risquent d’être exposées à des concentrations de pollen plus élevées à l’avenirLien externe et pendant de plus longues périodes.

Aujourd’hui, on sait ce qui provoque les réactions allergiques: il s’agit généralement de pollens produits par des arbres tels que le noisetier, l’aulne, le frêne ou le bouleau, par des graminées ou d’autres espèces végétales telles que l’armoise et l’ambroisie. Notre système immunitaire réagit aux protéines polliniques avec lesquelles nous entrons en contact (par le nez, la bouche, les yeux) en libérant de l’histamine et d’autres substances, provoquant ainsi une inflammation des yeux et de la muqueuse nasale.

Charles Harrison Blackley (1820-1900). Wikipédia

Il a fallu des années de recherche et de tâtonnements pour en arriver à cette constatation. Pendant des siècles, les causes de ces symptômes sont restées inconnues et ont été attribuées à divers facteurs tels que le froid, la chaleur, le soleil, la poussière, l’ozone, etc. Au fil des ans, il n’a pas manqué de théories farfelues selon lesquelles les allergies seraient directement liées à l’éducation ou à la classe sociale. Cette série de fausses connaissances a finalement été interrompue dans la seconde moitié du 19e siècle par un médecin homéopathe anglais, Charles Harrison Blackley, qui, grâce à sa détermination et à une longue série d’expériences curieuses, a identifié le pollen comme facteur déclenchant.

Blackley – lui-même affecté par le rhume des foins – naît le 5 avril 1820 en Angleterre, où il commence à travailler d’abord comme imprimeur, puis comme graveur sur plaques de métal. Il nourrit également une grande passion pour la nature, raison pour laquelle il étudie la botanique, la chimie et apprend les rudiments de la microscopie. À l’âge de 35 ans, il abandonne sa carrière de graveur et entreprend des études de médecine qui lui permettent de devenir médecin homéopathe. C’est en 1858 qu’il entame sa longue, curieuse et fondamentale série d’expériences pour étudier l’origine du rhume des foins.

Le pollen de noisetier, source majeure de réactions allergiques. Alimdi

Avec un vrai travail de détective, Blackley procède à une analyse minutieuse de tous les facteurs désignés au fil des ans comme pouvant être de possibles coupables: froid, chaleur, lumière, arômes divers, ozone; une très longue liste. Avec une patience presque maniaque, il les écarte tous, sauf un. Il se consacre tellement à ses recherches qu’il décide de tester les effets des différents responsables potentiels directement sur lui-même, en inhalant par exemple de l’ozone, de l’acide benzoïque et d’autres substances, sans hésiter à s’infliger des souffrances diverses.

Il s’efforce de disposer des meilleurs instruments pour effectuer ses analyses. Lorsque ces instruments n’existent pas encore ou qu’il ne les juge pas assez fiables, il entreprend d’en construire de nouveaux ou d’améliorer personnellement ceux qui existent déjà. En ce sens, son travail reste également très utile de nos jours.

Comme souvent, les grandes découvertes sont aussi liées à la sérendipité, c’est-à-dire au hasard, à la chance. Les efforts maniaques de Blackley ont ainsi été récompensés par un événement inattendu lors d’une journée d’été ensoleillée. Le médecin anglais se promenait sur une route de campagne dans les environs de Manchester lorsqu’une calèche l’a dépassé à grande vitesse, soulevant un important nuage de poussière qu’il a fini par respirer malgré lui. Contrairement à toutes les autres substances qu’il avait inhalées et testées sur lui-même, cette fois-ci, il se mit à éternuer et à tousser, victime d’une violente crise de rhume des foins.

Grains de pollen – Illustration 3D. Depositphotos

Souffrant, mais heureux (masochiste pourrait-on dire), il décide d’étudier cette poussière soulevée sur la route en laboratoire, dans laquelle il identifie la présence de grains de pollen, qui deviennent le suspect numéro un. Comme pour d’autres substances, il teste les effets du pollen sur lui-même, en l’appliquant sur ses muqueuses des narines et des yeux, en l’inhalant et même en se l’inoculant dans ses bras et ses jambes.

Il s’est donc exposé à divers types de réactions allergiques et de souffrances. Mais tout ce travail a permis de mettre la main sur le coupable et de prouver que les pollens sont responsables du rhume des foins. Il publie ses résultats en 1880 dans un ouvrage intitulé Hay Fever, its Causes, Treatment and Effective PreventionLien externe (le rhume des foins, ses causes, son traitement et sa prévention efficace).

Comme beaucoup de pionniers, Blackley a été considéré tout au long de sa vie comme un peu fou, excentrique, à la limite de la maniaquerie. Pourtant, c’est grâce à lui, à son dévouement et à sa rigueur scientifique que la découverte du rôle clef joué par les pollens dans les maladies allergiques a été faite.

Certains jours, de véritables nuages de pollen peuvent être observés. Peter Seyfferth

C’est à ces découvertes que l’on doit la naissance d’une nouvelle science, l’aérobiologie, la branche de la biologie qui étudie les corpuscules de l’air. Et c’est aussi grâce à son travail de pionnier que la Suisse peut aujourd’hui s’enorgueillir d’un record mondial: depuis début 2023, MétéoSuisse est le premier service météorologique au monde à exploiter un réseau national de mesures automatiques du pollenLien externe. Grâce à ces mesures en temps réel, les prévisions sur les niveaux de pollens sont nettement améliorées et fournissent des informations précises sur l’évolution quotidienne des concentrations de pollens allergisants dans l’air pour n’importe quel point de la Suisse. Un outil très utileLien externe pour tous les allergiques au pollen!

Texte traduit de l’italien à l’aide de DeepL/op

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative