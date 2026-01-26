Renouveler son passeport suisse à l’étranger: facile ou pas? La communauté répond

L’avènement du passeport biométrique a rendu indispensable de se déplacer en personne pour le renouveler. Que ce soit pour des raisons de coûts ou de santé, voyager sur parfois plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres représente un obstacle pour certains Suisses qui vivent à l’étranger. Grâce à des options comme les stations mobiles ou le renouvellement lors de vacances en Suisse, il est aussi possible de contourner les difficultés.

Je suis une journaliste vidéo expérimentée, passionnée par l'idée de rendre des sujets complexes accessibles et attrayants grâce à des récits multimédias convaincants. Axée sur les questions sociales et environnementales, je produis divers formats vidéo sur un large éventail de sujets, en me spécialisant dans les vidéos explicatives percutantes avec des graphiques de mouvement et des animations en stop-motion. Au cours de mes études en cinéma, littérature anglaise et journalisme, j'ai acquis de l'expérience à la radio, à la télévision et dans la presse écrite à travers la Suisse. Après avoir travaillé avec l'équipe image et son du Festival du film de Locarno, j'ai rejoint SWI swissinfo.ch en 2018 pour réaliser des reportages locaux et internationaux.

Émigration, retour en Suisse, famille, scolarisation, retraites, banques, assurances... je m'intéresse aux Suisses qui vivent à l'étranger et les informe sur les sujets qui les occupent et les préoccupent au quotidien ou plus largement. Passionnée par les langues et les cultures, mon parcours professionnel a fait un petit détour par le marketing et l'assistanat avant de croiser la route du journalisme, à un poste qui me permet, de surcroît, de converser avec le monde entier.

