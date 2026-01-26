La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Cinquième Suisse

Renouveler son passeport suisse à l’étranger: facile ou pas? La communauté répond

L’avènement du passeport biométrique a rendu indispensable de se déplacer en personne pour le renouveler. Que ce soit pour des raisons de coûts ou de santé, voyager sur parfois plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres représente un obstacle pour certains Suisses qui vivent à l’étranger. Grâce à des options comme les stations mobiles ou le renouvellement lors de vacances en Suisse, il est aussi possible de contourner les difficultés.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

Émigration, retour en Suisse, famille, scolarisation, retraites, banques, assurances... je m'intéresse aux Suisses qui vivent à l'étranger et les informe sur les sujets qui les occupent et les préoccupent au quotidien ou plus largement. Passionnée par les langues et les cultures, mon parcours professionnel a fait un petit détour par le marketing et l'assistanat avant de croiser la route du journalisme, à un poste qui me permet, de surcroît, de converser avec le monde entier.

Je suis une journaliste vidéo expérimentée, passionnée par l'idée de rendre des sujets complexes accessibles et attrayants grâce à des récits multimédias convaincants. Axée sur les questions sociales et environnementales, je produis divers formats vidéo sur un large éventail de sujets, en me spécialisant dans les vidéos explicatives percutantes avec des graphiques de mouvement et des animations en stop-motion. Au cours de mes études en cinéma, littérature anglaise et journalisme, j'ai acquis de l'expérience à la radio, à la télévision et dans la presse écrite à travers la Suisse. Après avoir travaillé avec l'équipe image et son du Festival du film de Locarno, j'ai rejoint SWI swissinfo.ch en 2018 pour réaliser des reportages locaux et internationaux.

Découvrez notre article sur le sujet et d’autres réponses de la communauté:

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s’est passé le renouvellement de vos papiers d’identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
47 J'aime
58 Commentaires
Voir la discussion

Ces autres articles et discussions pourraient aussi vous intéresser:

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Avez-vous déjà voyagé avec un passeport suisse périmé?

Les Suisses peuvent entrer dans le pays avec des documents expirés, mais les compagnies aériennes refusent souvent l’embarquement avec des passeports non valides. Quelle solution avez-vous trouvée? Racontez-nous vos aventures!

Participez à la discussion
1 J'aime
4 Commentaires
Voir la discussion
Cinquième Suisse

Les plus discutés

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.

En savoir plus

