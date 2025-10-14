Renouveler son passeport, une gageure pour certains Suisses de l’étranger

Les passeports biométriques suisses sont équipés d’une puce électronique sur laquelle sont enregistrées les empreintes digitales et une photo du visage, pour rendre la falsification plus difficile. Keystone / Christian Beutler

L’avènement du passeport biométrique a rendu indispensable de se déplacer en personne pour le renouveler. Que ce soit pour des raisons de coûts ou de santé, voyager sur parfois plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres représente un obstacle pour certains Suisses qui vivent à l’étranger.

6 minutes

Lorsque Jacqueline Martindale, 91 ans, originaire de Genève, a dû renouveler son passeport suisse, «le consulat général suisse à New York a informé mon épouse, aveugle et qui se déplace à l’aide d’un déambulateur, qu’elle devait s’y rendre en personne pour obtenir sa nouvelle pièce d’identité», témoigne John Martindale.

Émigrée aux États-Unis depuis de très nombreuses années, Jacqueline Martindale vit avec son époux John près de Boston (État du Massachusetts, nord-est). New York se trouve à quelque 350 kilomètres de là.

Pas de déplacement, pas de passeport

En 2024, 78’124 Suisses de l’étranger ont renouvelé leur document d’identité. Pour ce faire, celles et ceux qui vivent dans des pays à grande superficie comme les États-Unis sont souvent contraints d’engager d’importants frais et du temps pour obtenir de nouveaux papiers d’identité.

Pour se rendre dans leur représentation, les Suisses de l’étranger doivent parfois même traverser une frontière. À titre d’exemple, l’ambassade et le centre consulaire de Bangkok, en Thaïlande, assurent les prestations consulaires pour le Cambodge, le Laos, la Malaisie et le Myanmar.

«Cela signifie que tout Suisse qui souhaite renouveler son passeport, indépendamment de son âge et de sa condition physique, doit être prêt à consacrer une journée entière, voire plus, au trajet, et dépenser une somme importante. Dans le cas de ma femme, quelqu’un doit l’accompagner, ce qui double les frais. S’agit-il d’une politique délibérée du gouvernement pour décourager les Suisses de renouveler leur passeport? Ou est-ce simplement de la bureaucratie?», s’agace John Martindale.

John et Jacqueline Martindale sur le perron de leur maison près de Boston, aux États-Unis. courtoisie

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), duquel répondent les ambassades et consulats, indique à Swissinfo qu’il ne prend pas en charge les frais occasionnés, quel que soit la condition physique ou l’éloignement.

La faute aux données biométriques

Lorsqu’une ressortissante ou un ressortissant se trouve dans l’incapacité de se déplacer, les représentations suisses sont néanmoins en mesure d’établir des cartes d’identité à distance, «à condition de présenter un certificat médical», précise le DFAE.

Les cartes d’identité ne contiennent en effet pas de données biométriques, ce qui n’induit pas nécessairement la présence physique de la demandeuse ou du demandeur.

À l’inverse, depuis 2010, tous les nouveaux passeports suisses sont pourvus d’une puce électronique sur laquelle sont enregistrées les empreintes digitales et une photo du visage. Le prélèvement de ces données biométriquesLien externe entraîne inévitablement un déplacement personnel.

D’après le DFAE, «toutes les représentations suisses (ambassades et consulats généraux) qui offrent des services consulaires peuvent délivrer des passeports biométriques». Malheureusement pour John et Jacqueline Martindale, le consulat de Boston n’est pas un consulat général.

En outre, il reste indispensable de se renseigner au cas par cas, car toutes les ambassades et consulats généraux ne semblent pas disposer d’un service de relevé biométrique – à l’instar de Chicago, qui est certes un consulat général, mais n’est pas équipé en conséquence.

Stations mobiles

Pour pallier cette problématique que les Suisses de l’étranger dénoncent depuis des années, le DFAE possède 21 stations mobiles. Elles sont utilisées par les représentations dont la circonscription consulaire est très étendue, parfois sur plusieurs pays.

Il n’existe vraisemblablement pas de règles sur lesquelles les représentations se basent pour fixer leurs déplacements. Ceux-ci sont «organisés directement par la représentation et selon ses ressources disponibles», indique le DFAE.

En cas d’annulation de la venue de la station mobile, les autorités suisses précisent que «le consulat général décline toute responsabilité concernant les frais engagés (tels que l’hébergement, les billets d’avion, la location de voiture, etc.)».

Jacqueline Martindale ne devait pas urgemment renouveler son passeport et a pu patienter le temps qu’une station mobile se déplace au consulat de Boston. «Mon épouse devrait recevoir son nouveau passeport sous quatre à six semaines, ce qui devrait lui permettre de l’avoir à temps pour notre vol pour Zurich», affirme John Martindale. Entre les premiers contacts avec le consulat et la réception du nouveau passeport, une demi-année s’est écoulée.

>> Lorsque les conjoints de Suisses de l’étranger souhaitent se faire naturaliser, les obstacles sont également nombreux:

Saisir toutes les occasions

Les Suisses de l’étranger qui doivent renouveler leurs papiers d’identité ne doivent pas nécessairement le faire dans la représentation qui leur est assignée.

Sous réserve d’avoir pris rendez-vous au préalable, les ressortissantes et ressortissants helvètes peuvent s’adresser à une autre représentation – équipée en conséquence si c’est pour un passeport, ou à un bureau de passeport en Suisse, lors d’un voyage par exemple.

Lorsque le renouvellement ne peut se faire attendre, il est possible de demander l’établissement d’un passeport provisoireLien externe. Il peut être délivré soit par les consulats généraux, soit par les ambassades qui disposent d’une section consulaire.

Néanmoins, les passeports provisoires ne sont établis que dans les cas d’urgence dûment motivés et ne sont pas reconnus par tous les États.

>> Et vous, quelle a été votre expérience en la matière? Retrouvez d’autres témoignages ici:

Texte relu et vérifié par Samuel Jaberg

