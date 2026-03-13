Responsabilité individuelle en zone de crise: quelle aide la Suisse doit-elle fournir?

Des voyageurs suisses arrivent à l'aéroport de Zurich après un vol spécial de Swiss en provenance de Mascate, la capitale d'Oman. Ce vol a ramené en Suisse des passagers bloqués dans la région du Golfe. Keystone / Michael Buholzer

La guerre en Iran entre dans sa troisième semaine. Près de 2000 Suisses sont toujours bloqués dans la région, et aucun nouveau vol de rapatriement n’est prévu. La Confédération insiste sur la responsabilité individuelle. Les critiques se multiplient – à juste titre?

Depuis deux semaines, le conflit fait rage dans la région du Golfe – et les combats s’étendent. L’espace aérien autour des grands aéroports de Doha et de Dubaï est totalement fermé. Mercredi, l’aéroport de Bahreïn a été secoué par des explosions. Dubaï, Abou Dhabi et le Qatar s’imposent comme des cibles de l’Iran, qui entend infliger délibérément des dommages économiques aux partenaires régionaux des États-Unis.

Pour les Suisses présents dans la région, les retours sont certes possibles, mais compliqués, souvent une question de chance, et parfois très coûteux. Après un vol spécial de la compagnie Swiss et deux autres d’Edelweiss au départ d’Oman, aucun vol de rapatriement organisé n’est actuellement prévu.

Le nombre de Suisses bloqués au Proche et Moyen-Orient a diminué: il est passé d’environ 5200 au début de la crise à quelque 1900 aujourd’hui. Ces chiffres concernent les utilisatrices et utilisateurs de l’application Travel Admin de la Confédération, qui ont enregistré leur séjour dans la région. Selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les personnes déjà rentrées qui n’ont pas clôturé manuellement leur voyage dans l’application continuent toutefois d’apparaître dans les statistiques.

Le DFAE ferme temporairement son ambassade en Iran Face à la guerre au Proche et Moyen-Orient et à la dégradation de la situation sécuritaire, le DFAE a décidé de fermer temporairement l’ambassade de Suisse à Téhéran. L’ambassadeur et cinqcollaborateurs suisses ont quitté l’Iran. Dès que la situation le permettra, le personnel retournera à Téhéran. Dans le cadre de ses bons offices, la Suisse continue de maintenir ouvert le canal de communication entre les États-Unis et l’Iran.

Les retours depuis certaines régions d’Asie sont eux aussi devenus compliqués, le traditionnel transit par la région du Golfe n’étant plus possible. Dubaï et Doha comptent parmi les principaux aéroports de transit entre l’Europe et l’Asie. Des voyageurs suisses coincés en Asie font état d’une explosion des prix des billets d’avion. Un trajet simple entre l’Asie et l’Europe peut coûter plus de 5000 francs, rapporte le «Blick»Lien externe. On ignore combien de voyageurs suisses dans le monde sont actuellement bloqués en raison de la situation au Proche et Moyen-Orient: le DFAE ne tient pas de statistiques à ce sujet.

À cela s’ajoute que Swiss a prolongé jusqu’au 28 mars la suspension de ses vols vers Dubaï. Initialement, ces vols devaient être interrompus jusqu’au 15 mars seulement. En cause: des problèmes de capacité dans les aéroports de Dubaï. D’autres compagnies du groupe Lufthansa sont également touchées.

Critiques à l’égard de la position de la Confédération

Les critiques visant la Confédération se font de plus en plus audibles. Dès le début de la crise, il a été reproché à la Suisse d’en faire moins que d’autres pays pour aider ses ressortissants. La communication des autorités est jugée insuffisante, et de nombreuses personnes concernées se sentent abandonnées par l’État.

Dans les médias et sur les réseaux sociaux, des voyageurs bloqués racontent leur frustration. «C’est le rôle de l’État de rapatrier ses citoyens. Nous payons des impôts», a ainsi déclaré une Suissesse dans plusieurs médias. D’autres déplorent que les représentations suisses sur place se soient contentées de les renvoyer vers les compagnies aériennes, alors que d’autres pays avaient annoncé des plans d’évacuation.

Certaines personnes concernées se plaignent aussi de difficultés à joindre les représentations suisses à l’étranger. Dans le même temps, les chiffres du DFAE montrent que la Helpline est fortement sollicitée depuis le début de la crise. Depuis le 28 février, environ 1700 demandes ont été traitées individuellement, émanant tant de voyageurs que de Suisses résidant dans la région.

Le DFAE dit comprendre la situation difficile des personnes concernées. Il maintient toutefois sa ligne et réaffirme le principe de la responsabilité individuelle. «Toute personne qui se trouve à l’étranger est responsable d’elle-même», a déclaré la cheffe de la Direction consulaire, Marianne Jenni, à la RTS.

Depuis quand la Suisse mise-t-elle sur la responsabilité individuelle?

Cette approche repose sur la loi sur les Suisses de l’étranger, entrée en vigueur en 2015. Selon le DFAE, cette loi a fixé des principes centraux de la politique consulaire suisse, dont la responsabilité individuelle, ainsi que l’idée que l’aide de l’État n’intervient qu’à titre subsidiaire, lorsque tous les autres moyens ne suffisent plus.

La loi met ainsi fortement l’accent sur la responsabilité de chacune et chacun: quiconque se rend à l’étranger doit évaluer les risques et tenter de résoudre ses problèmes par ses propres moyens. L’aide de l’État est pensée comme un soutien en cas d’urgence, et non comme une assurance.

16’000 nouveaux comptes sur Travel Admin En situation de crise, le DFAE mise aussi sur l’application Travel Admin, qui permet aux voyageurs d’enregistrer leur séjour à l’étranger. Depuis le début de la crise actuelle, environ 16’000 nouveaux comptes utilisateurs ont été créés. Au total, la plateforme compte actuellement près de 140’000 utilisatrices et utilisateurs enregistrés.

Ce principe est-il encore adapté?

Le conseiller aux États genevois Carlo Sommaruga (PS) veut relancer le débat. Il souhaite examiner si la loi sur les Suisses de l’étranger correspond encore aux réalités actuelles. Lors de la session de printemps, il a déposé au Conseil des États un postulat en ce sens. La concomitance est fortuite: le jour même où Carlo Sommaruga remettait en question le principe de responsabilité individuelle au Palais fédéral, le DFAE expliquait à Berne pourquoi il y reste attaché – malgré la guerre.

Le conseiller aux États Carlo Sommaruga veut relancer le débat sur la responsabilité individuelle des voyageurs. Keystone / Peter Schneider

Carlo Sommaruga ne se fait toutefois pas d’illusions: «Il n’existe actuellement pas de majorité politique au Parlement pour changer ce système», reconnaît-il. De fait, d’autres parlementaires interrogés sur la question, y compris à gauche de l’échiquier politique, défendent eux aussi la responsabilité individuelle des voyageurs.

Le sénateur genevois connaît également les limites concrètes de l’aide publique. «La Suisse n’a pas les moyens de garantir à l’étranger un service public capable de fournir partout une aide gratuite et immédiate», souligne-t-il.

Il plaide néanmoins pour des ajustements ciblés. Dans des cas de rigueur – par exemple en cas de problèmes de santé ou de grande détresse financière – l’État pourrait intervenir davantage, à la manière d’une aide sociale à l’étranger. Membre du comité de l’Organisation des Suisses de l’étranger, Carlo Sommaruga pense aussi aux parcours de vie parfois précaires de certaines personnes expatriées. Il estime en outre qu’en cas de crises mondiales, comme lors d’une pandémie où les transports privés sont totalement interrompus, la Confédération doit jouer un rôle plus actif.

Dans de telles situations, une coopération plus étroite avec d’autres États est également envisageable. Carlo Sommaruga cite des pays voisins européens comme l’Italie, la France ou l’Allemagne, avec lesquels des évacuations conjointes pourraient être organisées. Le conseiller aux États souligne cependant que les voyageurs gardent une large part de responsabilité. Les conséquences régionales d’une escalade entre Israël et l’Iran étaient prévisibles, rappelle-t-il. Les personnes qui se rendent en tant que touristes dans une telle région doivent être conscientes des risques. Des améliorations restent

Les limites de la responsabilité individuelle

Lors de la pandémie de COVID-19, entre 2020 et 2021, des dizaines de milliers de citoyens et citoyennes helvétiques ont été rapatriés depuis le monde entier – l’une des plus importantes opérations de rapatriement de l’histoire suisse. Dans le contexte de la crise actuelle au Proche-Orient, la Suisse a cette fois renoncé à une telle opération.

Cette décision alimente désormais le débat, non seulement au sein de la classe politique, mais aussi dans l’opinion publique. Il est probable que l’aide généreuse fournie par la Confédération durant la pandémie ait nourri des attentes qu’un pays, aussi riche soit-il que la Suisse, ne peut guère satisfaire durablement.

Texte relu et vérifié par Balz Rigendinger, traduit de l’allemand à l’aide de l’IA/sj

