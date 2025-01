Soleure et la magie du nombre 11

L'horloge de Soleure Solothurn Tourismus, Tino Zurbrügg

Série La Suisse insolite , Épisode 18: Il y a des nombres qui sont intrinsèquement liés à certaines villes suisses. Dans le cas de Soleure, c’est le 11 qui pour ses habitants et ses habitantes revêt un caractère presque magique.

5 minutes

Soleure, capitale du canton portant le même nom, est la plus belle ville baroque de Suisse. Son centre historique remonte au 16e siècle. Traversée par l’Aar et autrefois célèbre pour avoir été le siège de l’ambassade de France en Suisse (de 1530 à 1792), cette ville du nord helvétique est aujourd’hui surtout connue pour ses deux festivals: les Journées de Soleure (en janvier) et les Journées littéraires de Soleure (en mai). Tous deux – et c’est là leur particularité – se consacrent respectivement uniquement au cinéma et à la littérature suisses.

L’histoire de la ville de Soleure, déjà connue à l’époque romaine, est étrangement et étroitement liée au nombre 11. Les Soleurois et Soleuroises – la population de la ville est d’un peu moins de 20’000 –, toutes générations confondues, se réfèrent volontiers au 11 comme à un nombre magique, voire sacré.

Cette relation singulière avec le 11 a des racines profondes dans l’histoire, dont les origines remontent cependant à la nuit des temps. Personne à Soleure ne peut dire pourquoi le 11 est si important. Et personne ne peut expliquer son origine. Pourtant, aujourd’hui encore, ce nombre est largement utilisé et célébré. À tel point que cet attachement est entré dans la liste des traditions vivantes en SuisseLien externe.

L’Aar traverse la ville de Soleure. Solothurn Tourismus, Tino Zurbrügg

Bien sûr, comme toute bonne histoire, les premières références au 11 nous viennent d’un passé lointain, non pas historique mais légendaire. Selon la légende, les deux saints patrons de la ville, Ours et Victor, auraient servi au 3e siècle de notre ère dans la 11e légion thébaine. Celle-ci fut exterminée à Saint-Maurice en Valais sous la volonté de Dioclétien, car elle refusait d’exécuter des chrétiens. Les deux hommes ont échappé au massacre, mais ils furent retrouvés et décapités à Salodurum (Soleure).

La cathédrale baroque de la ville, construite en 1762 sur les vestiges d’une ancienne église datant du 9e siècle, est dédiée aux deux saints. On raconte que le maître d’œuvre Gaetano Matteo Pisoni d’Ascona était tellement fasciné par l’atmosphère presque magique qui régnait dans la ville autour du chiffre 11 qu’il décida d’adapter la construction de la cathédrale à ce chiffre.

La cathédrale Saint-Ours-et-Saint-Victor de Soleure. Solothurn Tourismus, Tino Zurbrügg

Ainsi, l’escalier monumental menant au portail d’entrée de la cathédrale compte 3 fois 11 marches. Le clocher mesure 66 mètres, soit 6 mètres multipliés par 11. Le clocher est également composé de 11 cloches. Mais ce n’est pas tout. En entrant dans la cathédrale, vous trouverez 11 autels qui sont tous visibles en même temps depuis un point précis de l’allée principale, à savoir la 11e pierre noire.

Les bancs de prière sont disposés en rangées de 11. Le nombre de tuyaux du grand orgue est divisible par 11. Sa construction a duré exactement 11 ans, de 1762 à 1773.

Des références historiques

Soleure, qui a toujours été un allié de la «Suisse primitive», est entré dans la Confédération en 1481 en tant que 11e canton. Entre 1344 et 1532, le canton de Soleure a été divisé en 11 bailliages. Au Moyen-Âge, mais aussi plus tard, 11 guildes d’arts et métiers étaient actives à Soleure. Aujourd’hui encore, le paysage urbain est marqué par 11 églises, 11 tours et 11 fontaines.

En parlant de fontaines: si dans tous les villages, ces points d’eau étaient historiquement des lieux où les femmes lavaient leur linge sale, on ne trouve nulle part ailleurs en Suisse des fontaines aussi magnifiquement construites qu’à Soleure.

La richesse que l’ambassade de France a apportée à la ville est particulièrement visible à cet égard. La plupart des fontaines ont été construites au 16e siècle. Pour en trouver d’aussi belles, il faut aller à Berne. Et même dans la capitale fédérale, il y a 11 fontaines monumentales dans le centre historique.

L’une des 11 fontaines de Soleure… Solothurn Tourismus, Tino Zurbrügg

Mais le plus étonnant est l’horloge qui indique «l’heure de Soleure» avec son cadran qui ne marque que 11 heures et qui, avec ses 11 cloches, reproduit l’hymne officieux de la ville (voir photo en tête d’article). Si vous vous rendez à Soleure, vous trouverez l’«horloge de Soleure» sur la façade ouest de la succursale d’une grande banque suisse, à l’Amthausplatz 1 (côté Schanzenstrasse).

Cet attachement au 11 ne se retrouve pas que dans les livres d’histoire. Aujourd’hui encore, ce nombre est omniprésent à Soleure: 11 musées peuvent être visités dans la ville, la bière brassée à Soleure s’appelle «Öufi» (c’est-à-dire 11 en dialecte local). Le chocolat «11-i Schokolade» ne saurait manquer à l’appel. Et si vous vous rendez sur le site de l’office du tourisme, vous constaterez qu’il présente les 11 événements les plus importants qui se déroulent à Soleure et les 11 attractions à ne pas manquer…

Dans la sphère privée, bien sûr – il n’était pas nécessaire de l’écrire – l’anniversaire le plus important est celui des 11 ans (et tous les multiples suivants)!

Traduit de l’italien à l’aide de DeepL/dbu