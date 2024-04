Le domaine «.swiss» devient accessible aux particuliers

KEYSTONE

Dès le 24 avril, les particuliers pourront animer un site internet avec une adresse se terminant en «.swiss» plutôt qu’en «.ch». Certifié par la Confédération, ce domaine garantit également l’appartenance de son ou sa propriétaire à la communauté suisse.

3 minutes

François Jeannet, RTS

Lancé en 2015 auprès des professionnels et des organisations et administrations publiques, le domaine «.swiss» est désormais accessible aux particuliers.

L’Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistrera les inscriptions dès le 24 avril.

Une appartenance à la communauté suisse nécessaire

Caroline Sauser, responsable de la communication à l’OFCOM, a expliqué cette semaine à la RTS les conditions requises pour obtenir un nom de domaine en «.swiss»: «Tout le monde peut s’inscrire, pour autant que la personne soit de nationalité suisse ou qu’elle vive et soit domiciliée en Suisse. Il sera possible de réserver son nom de domaine sous son propre nom, comme son nom de famille, son prénom, son partenariat enregistré, son nom d’alliance ou le nom reçu dans un ordre religieux.» On pourra aussi demander un nom de domaine «.swiss» avec son nom d’artiste ou une marque enregistrée en tant que personne privée.

Plus

Plus Le nom de domaine .swiss sera aussi disponible pour les Suisses de l’étranger Ce contenu a été publié sur Plus besoin de résider en Suisse pour utiliser le nom de domaine .swiss. lire plus Le nom de domaine .swiss sera aussi disponible pour les Suisses de l’étranger

À noter qu’un numéro AVS permettant de s’identifier est également nécessaire. Il devra être fourni au registraire, l’opérateur accrédité pour gérer le nom de domaine, par exemple Infomaniak ou Hostpoint. Ces prestataires sont aussi en mesure de vérifier si le nom convoité est libre et assureront les démarches auprès de l’OFCOM. Il est déjà possible de pré-réserver son nom de site «.swiss» auprès de ces registraires.

En revanche, «il ne sera pas possible de réserver un nom générique, par exemple appartenant à un corps de métier comme «médecin.swiss». Une liste de ces noms, réservés par la Chancellerie fédérale, est disponible sur le site nic.swissLien externe ou auprès des registraires», précise Caroline Sauser.

Un domaine qui a un coût

Obtenir un nom de domaine en «.swiss» coûte entre 90 et 120 francs par année. À titre de comparaison, un nom de domaine en «.ch» coûte entre 5 et 20 francs par année. Une différence due au «contrôle de qualité qui assure une appartenance à la communauté suisse et une assurance d’être reconnu à l’étranger avec le mot ‘.swiss’», explique Caroline Sauser.

Du côté des commerces, ce domaine assure aussi une meilleure garantie de provenance des boutiques en ligne. «Les entreprises possédant un site web en «.swiss» doivent obligatoirement avoir un numéro IDE, c’est-à-dire un numéro d’identification de l’entreprise et un siège en Suisse, pas seulement une boîte aux lettres», conclut Caroline Sauser.

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative