«Tout le monde devrait s’affranchir un peu de sa propre culture»

«J’ai alors compris que ce qui me sauvait au quotidien, c’était de griffonner», se souvient Maurizio Mancioli. Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

Série Entrepreneurs suisses par-delà les frontières , Épisode 9: Depuis 1994, date de son installation au Brésil, le Suisse Maurizio Mancioli est passé «par plusieurs réinventions», comme il le dit lui-même. Après avoir fondé une «business school», où il est resté quatorze ans, il travaille aujourd’hui comme artiste, dirige un espace culturel à São Paulo et anime des ateliers à l’intersection entre art et monde des affaires.

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Céline Stegmüller

Je suis une journaliste vidéo expérimentée, passionnée par l'idée de rendre des sujets complexes accessibles et attrayants grâce à des récits multimédias convaincants. Axée sur les questions sociales et environnementales, je produis divers formats vidéo sur un large éventail de sujets, en me spécialisant dans les vidéos explicatives percutantes avec des graphiques de mouvement et des animations en stop-motion. Au cours de mes études en cinéma, littérature anglaise et journalisme, j'ai acquis de l'expérience à la radio, à la télévision et dans la presse écrite à travers la Suisse. Après avoir travaillé avec l'équipe image et son du Festival du film de Locarno, j'ai rejoint SWI swissinfo.ch en 2018 pour réaliser des reportages locaux et internationaux. Soraia Vilela Autre langue: 1 FR original Deutsch de «Für meine Ideen ist Brasilien der bessere Nährboden» lire plus «Für meine Ideen ist Brasilien der bessere Nährboden»

Maurizio MancioliLien externe est né à Lausanne. D’origine italienne, il a grandi entre deux langues: celle de sa famille et le français de l’école et de son environnement. En 1994, il a décidé de s’installer au Brésil pour fonder la BSP-Business School à São Paulo, aux côtés de collègues brésiliens qu’il avait rencontrés en Suisse. «Le Brésil s’ouvrait alors au marché mondial et ils m’ont proposé de lancer une entreprise ensemble», se souvient-il.

À la fin de leurs études, Mancioli et ses futurs associés ont présenté deux travaux de fin de cursus: l’un portait sur le besoin, dans le Brésil de l’époque, d’une formation en management plus hands-on, c’est-à-dire plus pratique et moins académique; l’autre était déjà le business plan. «Nous avons ainsi attiré l’attention d’un professeur suisse, qui a accepté de devenir le doyen du projet», raconte-t-il.

Entrepreneurs suisses par-delà les frontières Notre série dresse le portrait de Suisses qui créent et développent des entreprises à l’étranger. À travers leurs parcours personnels, nous nous penchons sur les raisons qui les ont poussés à réaliser leurs projets au-delà des frontières nationales, les conditions dans lesquelles ils évoluent ainsi que les défis et opportunités qui en découlent. Cette série montre également comment la Cinquième Suisse contribue au rayonnement économique, culturel et politique de la Suisse.

Un terreau propice à de nouvelles idées

«En 1993, j’ai effectué un premier voyage au Brésil pour découvrir un peu le pays. À São Paulo, nous avons commencé à rechercher des locaux pour installer la ‘business school’. En 1994, j’y étais déjà établi. À l’époque, je n’avais même pas 24 ans. Nous n’étions qu’une bande de gamins… (rires)»

Qu’est-ce qui a le plus surpris le jeune entrepreneur dans le Brésil des années 1990? «La rapidité, la capacité d’adaptation des gens. Et aussi la dimension sociale, la manière dont on se sent intégré. Ce n’est pas comme dans d’autres régions du monde», estime-t-il. «Ici, le terreau est plus propice à de nouvelles idées. Le Nouveau Monde est plus avide de nouvelles technologies et de nouvelles pratiques, qui sont adoptées plus rapidement», ajoute-t-il.

Les débuts ont toutefois été semés d’embûches. Le professeur engagé pour diriger le nouvel établissement a renoncé à rester au Brésil et, un an plus tard, est retourné en Suisse. «Nous nous sommes retrouvés sans doyen, les travaux ont pris du retard, et les ressources ont été peu à peu absorbées par les loyers. Nous avons d’abord peiné à faire comprendre les raisons de proposer un MBA en anglais, nous nous sommes heurtés à de nombreux obstacles et nous avons failli faire faillite.

Puis tout s’est mis en place et nous avons commencé à doubler chaque année le nombre d’étudiants et le chiffre d’affaires. Après cinq ans d’activité, nous étions cités dans les classements des meilleures écoles de commerce par des magazines comme The Economist et BusinessWeek. J’y suis resté près de quatorze ans», raconte-t-il.

Bifurcation vers l’art

En 2002, après un congé sabbatique de huit mois passé à voyager sac au dos en Asie et au Brésil, Maurizio Mancioli entame une transition progressive du monde de l’entreprise vers l’art. Lui-même ressentait un épuisement grandissant face au «rythme effréné» qu’impliquait la direction d’une école de commerce. Le MBA accueillait principalement des cadres, dont certains déjà directeurs ou présidents d’entreprise, qui n’étudiaient pas à plein temps, mais travaillaient déjà de manière intense.

«Je percevais leur état d’épuisement, lié à la pression des résultats, au rythme effréné; beaucoup avaient une famille. Et il y avait aussi l’environnement urbain de São Paulo, qui n’est pas simple», observe Maurizio Mancioli. Selon lui, cela allait à l’encontre de ce que l’on attend des dirigeants, à savoir «qu’ils fassent preuve de vitalité, de créativité, d’une vision innovante et intuitive. Or, le système les rend de plus en plus apathiques».

Partant de ce constat, Maurizio Mancioli a décidé de se consacrer davantage à l’art, en cherchant à l’articuler avec ses activités entrepreneuriales.

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Une vision à la fois intuitive et cartésienne

À la BSP-Business School, le chercheur Humberto Mariotti se consacrait alors au concept de «pensée complexe», développé par le philosophe et sociologue français Edgar Morin, et orienté vers une vision à la fois intuitive et cartésienne de tout aspect de la réalité. Humberto Mariotti appliquait cette «pensée complexe» au monde des affaires.

«J’ai alors commencé à me rendre compte que ce qui me sauvait au quotidien, c’était de griffonner, confie Maurizio Mancioli. J’avais ce lien avec les arts; la photographie a toujours été très présente pour moi, mais j’avais tout mis de côté.» En retrouvant cette perception dans le quotidien de l’entreprise, «j’ai vu à quel point cela m’apportait une respiration et offrait une perspective nouvelle sur des équations difficiles».

Ayant structuré ce matériau sous la forme d’un atelier, Maurizio Mancioli s’est mis à donner des conférences sur l’impact de l’art dans la manière de résoudre les questions du quotidien des entreprises. «Il a été possible de traduire tout cela dans un langage très concret. En 2014, j’ai été invité à écrire un livre sur le sujet.» Non sans raison, la phrase d’introduction de l’ouvrage est la suivante: «Depuis ma jeunesse, je soupçonnais l’existence d’un lien fort entre l’art et les affaires.»

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Aujourd’hui, Maurizio Mancioli est un artiste pluridisciplinaire, qui évolue entre photographie, peinture, dessin, vidéo et performance, avec des participations à des expositions au Brésil et à l’étranger.

Dans sa maison-atelier à São Paulo, il entretient la ParahausLien externe, une galerie d’art qui accueille événements, expositions, conférences et ateliers. Parallèlement, il se consacre à sa propre production artistique, notamment à travers l’AcquaboxLien externe, un «aquarium humain» conçu comme une réponse au chaos urbain de São Paulo. Ce dispositif, pensé pour permettre l’immersion du corps dans de l’eau chauffée, se compose d’un cylindre en acrylique transparent de trois mètres de hauteur, à des fins de thérapie, de relaxation et de performance.

«Sous l’eau, la personne se déconnecte, parvient à se couper du monde; cela fonctionne un peu comme la méditation», explique le créateur. «Avec l’Acquabox, je remets un peu mon chapeau d’entrepreneur, mais je ne suis plus dans cet univers de bureau. J’aime toujours échanger des idées sur les affaires, mais de manière plus détachée, je ne suis plus prisonnier du métier comme auparavant», confie l’artiste, qui propose également des ateliers d’art thinkingLien externe à un public majoritairement issu du monde de l’entreprise.

Déracinement, errance et mémoire

La transition entre différents champs de savoir et des parcours professionnels variés reflète, d’une certaine manière, la trajectoire personnelle de Maurizio Mancioli, pour qui la question de l’errance et de la mémoire a toujours été très forte. «Au début, je ne m’en rendais pas compte, j’ai mis du temps à le comprendre. Ensuite, cela a été presque une libération’, et ces notions ont fini par servir d’‘orientation pour mon travail», explique l’artiste.

«Quand je me suis déraciné de la Suisse pour venir au Brésil, seul et sans famille, cela a vraiment été une déchirure; ce monde me manquait. Mais avant de déménager, les années passées en Suisse ont aussi été difficiles. Je me suis toujours senti un peu étranger, bien que j’y sois né et que j’y aie grandi. Mon identité a toujours été mixte: quand j’allais en Italie, je ne me sentais pas vraiment italien, et cela se percevait dans mon accent; en Suisse, j’ai toujours été l’Italien, avec une famille plus expansive, plus gestuelle», confie-t-il.

Cependant, avec le temps, il affirme avoir appris à apprécier la Suisse «dans le rétroviseur», voyant désormais le pays, qu’il visite chaque année, comme une forme de nourriture, une source d’inspiration. «J’ai toujours trouvé la mentalité suisse un peu oppressive. Et je continue de le penser, mais j’y vois aussi un aspect positif: c’est une démocratie qui fonctionne, qui respecte et suit la volonté du peuple. Je considère cela comme une valeur immense dans le monde d’aujourd’hui. La mentalité, que je percevais comme hermétique, je la vois désormais aussi comme solide: mes vieux amis d’enfance là-bas, par exemple, sont quelque chose d’immortel», plaisante-t-il.

Un tableau abstrait en cours de composition

Dans une perspective proche, les projets de l’artiste d’aujourd’hui ne sont plus aussi déterminants qu’ils l’étaient pour le jeune entrepreneur de 1994. «Il est bon d’avoir un fil conducteur, une direction, mais tant d’opportunités surgissent, des choses qui se présentent en cours de route de manière inattendue. Je reste attentif, les instincts en éveil, pour percevoir tout cela. Dans les années à venir, je vois mon parcours comme celui d’un artiste qui compose un tableau abstrait. Il observe les formes se dessiner, il improvise et se développe».

À celles et ceux qui n’ont jamais véritablement fait le saut hors de leur propre univers géographique et culturel, Maurizio Mancioli adresse un message: «Allez-y, n’hésitez pas. Tout le monde devrait s’affranchir un peu de sa propre culture. Plus on fait l’expérience de cultures différentes, mieux c’est. Et allez-y tôt, parce qu’ensuite on perd cette élasticité, cette capacité d’adaptation, et cela devient plus difficile».

Texte relu et vérifié par Samuel Jaberg, traduit du portugais à l’aide de l’IA/op

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