Tout savoir sur les Suisses de l’étranger en neuf graphiques

Toujours plus de Suisses de l'étranger: environ 30'000 Suisses émigrent chaque année, selon l'OFS. Keystone / Urs Flueeler

Les Suisses sont toujours plus nombreux et nombreuses à vivre à l’étranger, souvent avec en poche au moins un autre passeport que le rouge à croix blanche. Quels sont leurs profils, leurs pays de prédilection? Le détail en neuf graphiques.

8 minutes

Au cours de la dernière décennie, environ 30’000 Suisses ont émigré en moyenne chaque année. Fin 2024, 826’708 ressortissants et ressortissantes – soit 11% de la population suisse – vivaient hors des frontières de la Confédération, selon les derniers chiffresLien externe de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Ce nombre représente 80’000 personnes de plus qu’il y a dix ans, et une augmentation de plus de 320’000 personnes depuis 1993. Rien qu’entre 2023 et 2024, la diaspora s’est étoffée de plus de 13’000 personnes. Leurs effectifs ont augmenté, plus ou moins fortement, dans toutes les régions du monde à l’exception de l’Amérique latine, où ils sont restés stables.

Vous trouverez d’autres articles utiles sur l’expatriation et la vie à l’étranger sur notre page «L’émigration en toute simplicité» Les informations officielles de la Confédération sont disponibles sur le site du Département fédéral des affaires étrangères DFAE, tandis que l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) dispose d’une offre de conseil.

Les expatriations n’expliquent qu’en partie cette évolution à la hausse. Les naissances d’enfants suisses à l’étranger, ainsi que les naturalisations, y contribuent également.

Contenu externe

Près des deux tiers des Suisses de l’étranger vivent en Europe

64% des personnes expatriées vivent en Europe, principalement dans les pays voisins. Avec 212’100 personnes, la France abrite la plus grande communauté, suivie de l’Allemagne et de l’Italie.

Les émigrations enregistréesLien externe depuis 2019 confirment ce trio de tête: 19% de tous les départs de Suisses avaient pour destination la France, 11% l’Allemagne et 6% l’Italie.

Les États-Unis sont le 4e pays de destination des Suisses, comptant pour 5% des émigrations. Le pays abrite la plus grande communauté de Suisses de l’étranger hors d’Europe (84’700 personnes). Au total, près d’un quart de la diaspora vit sur le continent américain.

L’Argentine est le pays d’Amérique latine accueillant le plus de Suisses (15’100), devant le Brésil et le Chili. Sur le continent asiatique, il s’agit d’Israël (24’400 Suisses de l’étranger), devant la Thaïlande. En Océanie, la communauté de Suisses se concentre principalement en Australie (26’600) et, sur le continent africain, en Afrique du Sud (7700).

Contenu externe

En cas de problème d’affichage de la carte, cliquez iciLien externe.

Une diaspora majoritairement féminine

Au cours de la dernière décennie, les hommes suisses ont été un peu plus nombreux à s’expatrier que les femmes: chaque année, ils représentent en moyenne 52% des émigrations.

Pourtant, les femmes sont légèrement majoritaires dans les effectifs de la diaspora (54%, contre 46% d’hommes). Les personnes qui naissent suisses ou acquièrent la nationalité à l’étranger expliquent probablement ce différentiel, qui se constate dans tous les pays accueillant d’importantes communautés de Suisses de l’étranger.

Une exception notable se trouve au Vatican, où la quasi-totalité des 158 Suisses expatriés sont des hommes. La Garde suisse pontificale est en effet un corps militaire exclusivement masculin.

Les jeunes adultes émigrent le plus

La classe d’âge des 20-35 ans est celle où l’on enregistre le plus d’émigrations de Suisses (un tiers du total). Une deuxième vague s’observe ensuite chez les seniors: 20% de tous les départs à l’étranger sont le fait de personnes âgées de 55 à 69 ans.

Contenu externe

>> Beaucoup de Suisses émigrent à l’âge de la retraite pour fuir les difficultés financières, comme l’explique cet article:

La majorité des Suisses de l’étranger (55%) sont en âge de travailler. Environ une personne expatriée sur cinq a moins de 18 ans, et près d’une sur quatre a 65 ans ou plus. Ces dernières années, les seniors ont constitué le groupe qui a le plus grossi (+4% entre 2023 et 2024, après une augmentation similaire l’année précédente).

Contenu externe

Les extrémités de la pyramide des âges

Parmi les pays accueillant d’importantes communautés suisses, la Thaïlande, le Portugal, l’Espagne et l’Afrique du Sud se démarquent avec une part importante de seniors. Alors que la moyenne d’âge de l’ensemble des Suisses de l’étranger s’établit à 43 ans, elle est de 55 ans en Thaïlande.

Entre 2023 et 2024, la part de seniors suisses a particulièrement augmenté au Portugal et en Thaïlande (respectivement +16% et +7%).

À l’inverse, Israël abrite la communauté de Suisses de l’étranger de très loin la plus jeune: près de la moitié des Suisses d’Israël sont mineurs et la moyenne d’âge de la diaspora y est de 27 ans.

Contenu externe

Trois cantons concentrent la moitié des émigrants

Un coup d’œil sur les cantons de provenance des Suisses qui émigrent montre la prédominance de Zurich, Vaud et Genève. Pris ensemble, ces trois cantons urbains et globalisés ont représenté près de la moitié de toutes les émigrations de Suisses enregistrées entre 2019 et 2023.

Cela n’a pas seulement à voir avec leur population. Même en tenant compte du fait que Zurich et Vaud comptent parmi les cantons les plus peuplés, ils restent surreprésentés. C’est encore plus vrai pour Genève: 13% des Suisses qui ont émigré résidaient dans le petit canton, qui n’abrite pourtant que 5% de la population suisse du pays.

Une majorité resteraient en fait dans l’agglomération du Grand Genève, mais côté français. Selon l’organisation Genevois sans frontièresLien externe, la crise du logement dans le canton pousserait chaque année entre 2500 et 3000 ressortissantes et ressortissants genevois à déménager en France voisine. Un nombre élevé, sachant que 3700 personnes au total ont émigré du canton de Genève en 2023.

À l’inverse, Berne est le 2e canton le plus peuplé (13% des ressortissants et ressortissantes suisses y résident) mais n’était le canton de provenance que de 8% des émigrants.

Contenu externe

Trois quarts des Suisses de l’étranger possèdent plusieurs nationalités

Trois quarts des Suisses de l’étranger possèdent, en plus de la nationalité suisse, un ou plusieurs autres passeports. Mais cette part varie nettement selon le pays de résidence. C’est en Thaïlande que se trouve la part la plus importante de Suisses n’ayant aucune autre nationalité. À l’inverse, quasiment toute la diaspora suisse installée en Argentine est plurinationale.

Contenu externe

Environ la moitié des Suisses qui ont émigré reviennent

L’OFS a étudié les trajectoires migratoiresLien externe d’une cohorte de personnes entre 2011 et 2022. Il s’agit à ce jour des meilleures statistiques dont on dispose pour se faire une idée de la durée de séjour à l’étranger des Suisses qui font le choix d’émigrer.

Il en ressort que plus de la moitié des personnes de nationalité suisse qui avaient émigré de Suisse en 2011 y vivaient à nouveau en 2022 – avec une variation importante selon leur lieu de naissance. Les personnes nées en Suisse rentrent plus souvent au pays que celles qui sont nées à l’étranger (avec un taux de retour après 11 ans de 56% contre 40%).

La durée d’émigration tend aussi à être plus courte pour les personnes nées en Suisse: plus du tiers sont rentrées en Suisse dans les 3 ans suivant leur départ, contre moins d’un quart de celles nées à l’étranger.

Contenu externe

L’appel du large plus fort que le mal du pays?

Reste que, chaque année, les Suisses qui sautent le pas d’aller vivre à l’étranger sont plus nombreux que celles et ceux qui viennent (ou reviennent) s’installer dans la Confédération. L’année 2020, marquée par la pandémie de Covid, a été la seule exception ces 30 dernières années. Mais depuis, les expatriations sont reparties à la hausse.

En 2023 (dernière année disponible), près de 31’000 ressortissants et ressortissantes ont quitté la Suisse, et environ 22’000 y ont immigré.

Contenu externe

Texte relu et vérifié par Samuel Jaberg.

Cet article a été publié pour la première fois le 7 octobre 2024. Nous l’avons mis à jour et complété le 28 mars 2025 avec les dernières données mises à disposition par l’Office fédéral de la statistique.

