Transports publics gratuits? À Genève, c’est un succès

Interview d’un expert: Sébastien Munafò, sociologue des transports

RSI: Pourquoi parle-t-on souvent de la gratuité des transports publics alors que les cas de mise en place, même partielle, sont plutôt rares?

Sébastien Munafò: Il y a beaucoup de mobilité en Suisse, et donc l’idée de réduire le prix des transports suscite beaucoup d’adhésion. Mais on se rend vite compte que c’est non seulement compliqué d’un point de vue constitutionnel – le Tribunal fédéral s’est prononcé sur ce point, mais que c’est aussi très coûteux pour la collectivité.

Genève dispose d’importants excédents financiers et souhaite ainsi renforcer le pouvoir d’achat de la population. Il y a des files d’attente aux guichets, car l’abonnement est gratuit, mais tout le monde ne semble pas très intéressé à l’utiliser…

Dans les villes qui ont déjà introduit la gratuité, on constate que les nouveaux usagers sont principalement ceux qui se déplaçaient à pied ou à vélo, ou des usagers plus âgés qui augmentent la fréquence de leurs déplacements. Le pari du canton n’est pas d’attirer les automobilistes vers les transports publics, mais d’instaurer l’habitude de les utiliser chez les jeunes. Un réflexe qui devrait perdurer à l’âge adulte.

Ce n’est pas la première fois que Genève réduit drastiquement ses tarifs de transport. En 2014, à la suite d’une votation, l’abonnement annuel était passé de 800 à 500 francs. Quelles leçons ont-elles été tirées de cette expérience?

Il est intéressant de noter que, dans ce cas, il n’y a pas eu d’augmentation du nombre de passagers, mais une grosse perte financière pour les sociétés de transport. On a donc vu à Genève, avec une expérience concrète, que le prix n’est pas le facteur principal pour attirer de nouveaux clients. Ce sont plutôt la qualité du service et l’étendue du réseau qui sont déterminantes.

Avec cette gratuité partielle, n’y a-t-il pas un risque de saturation pour les transports genevois?

C’est vrai et c’est un problème à Genève, car le réseau de transports publics est considéré par la population comme plus ou moins correct. Mais un aspect négatif qui est souvent évoqué est celui de la gêne. Une gêne qui n’est pas due aux véhicules, très modernes et bien équipés, mais à la saturation de certaines lignes à certaines heures de la journée. Il est donc vrai qu’en attirant de nouveaux passagers, on risque d’augmenter l’inconfort. Ce sera un aspect à surveiller.