Un artiste en résidence pour la «Cinquième Suisse»

Une sculpture de Vincent Ineichen issue de son exposition « Espace domestiqué » en 2024. zVg

Établi à l’étranger, le sculpteur et artiste médiatique suisse Vincent Ineichen travaillera à Brunnen durant l’été 2026. La «résidence artistique de la Cinquième Suisse» offre à des créatrices et créateurs suisses établis hors du pays l’occasion de renouer avec leur région d’origine. L’initiative fête cette année son dixième anniversaire.

Melanie Eichenberger

Vincent Ineichen est sculpteur, artiste médiatique et Suisse de l’étranger. Il passera plusieurs mois en Suisse cet été, en tant qu’«Artist in Residence» à Brunnen, dans le canton de Schwytz. Cette résidence artistiqueLien externe est un projet d’échange culturel destiné spécifiquement aux créatrices et créateurs suisses établis à l’étranger.

Vincent Ineichen, artiste suisse de 30 ans vivant à l’étranger. zVg

Vincent Ineichen a été sélectionné par la Fondation Place des Suisses de l’étrangerLien externe, qui souhaite faire de cette résidence une plateforme destinée aux artistes suisses de l’étranger. Une partie du séjour se déroulera justement sur cette Place des Suisses de l’étranger, un lieu symbolique pour la diaspora helvétique.

Le jury a examiné les candidatures dans le cadre d’une procédure en deux étapes. Des dossiers provenant de plusieurs pays – dont la France, l’Italie, l’Allemagne, le Brésil et l’Équateur – ont été évalués. Les critères déterminants étaient la qualité artistique, l’originalité et la faisabilité du projet.

Un projet artistique entre paysage et histoire

Pour sa résidence, Vincent Ineichen a développé un concept spécifique au lieu: ses sculptures doivent relier le passé préhistorique de la région à des perspectives contemporaines, en dialogue avec le paysage et la population. La phase centrale de la résidence se déroulera durant l’été à Brunnen.

«Nous essayons de faire en sorte que l’artiste travaille en public, afin que les habitantes et habitants puissent observer le processus de création d’une œuvre», explique Alex Hauenstein, président de la Fondation Place des Suisses de l’étranger. L’échange entre l’artiste et la population est au cœur du projet.

Un artiste entre la France et la Suisse

Né en 1996, Vincent Ineichen a grandi dans le sud de la France. Il vit et travaille aujourd’hui à Toulouse.

Il a étudié l’histoire de l’art et l’archéologie, avant d’obtenir son diplôme artistique avec distinction à l’École supérieure d’art et de design de Reims. Son travail se situe à la croisée de la sculpture, de la photographie, de la vidéo et de l’installation. Il s’est notamment fait remarquer avec l’exposition Ce que la ville oublie (2025) à Reims.

Un anniversaire pour une résidence artistique encore jeune La résidence artistique aura lieu en 2026 pour la quatrième fois et marquera en même temps son dixième anniversaire. La fondation a lancé le projet en 2016. La Place des Suisses de l’étranger fête également un jubilé: ce lieu de rencontre de la diaspora existe depuis 35 ans. La fondation collabore désormais avec le Centro di Cultura e d’Arte AsconaLien externe pour la mise en œuvre du projet. «Grâce à cette coopération, nous avons pu donner une nouvelle dimension à la résidence», explique Alex Hauenstein. Le partenariat permet une réalisation plus longue dans le temps et élargie sur le plan géographique. Le financement reste toutefois un défi: la fondation dépend de sponsors et mène en permanence des activités de collecte de fonds.

Travail sur plusieurs sites

D’autres séjours de Vincent Ineichen dans le cadre de la résidence sont prévus à des endroits comme le col de la Furka ou Flims, où des espaces potentiels de travail et d’exposition sont en cours d’évaluation.

L’événement de clôture aura lieu le 22 août 2026, dans le cadre des SwissCommunityLien externe Days de l’Organisation des Suisses de l’étranger à Brunnen. Il doit non seulement conclure la résidence sur le plan artistique, mais aussi mettre en lumière ce lieu de rencontre entre la Suisse et sa diaspora mondiale.

L’œuvre doit valoriser la place et symboliser le lien qui unit la Cinquième Suisse à sa patrie. Https: / / Visual.keystone-Sda.ch /

Un projet signé par un artiste de renommée internationale

Parallèlement à la résidence artistique, la Place des Suisses de l’étranger poursuit sa mise en valeur culturelle: l’autorisation de construire pour une œuvre de l’artiste suisse de renommée internationale Ugo Rondinone a désormais été délivrée. L’inauguration est prévue début septembre à Brunnen.

Cette œuvre, librement accessible, doit contribuer à rehausser le site et symboliser les liens qui unissent la «Cinquième Suisse» à son pays d’origine.

Né en 1964 à Brunnen, Ugo Rondinone vit aujourd’hui entre Zurich et New York. Cet artiste conceptuel, médiatique et spécialiste de l’installation est reconnu dans le monde entier pour ses sculptures et ses mises en scène, parmi lesquelles la sculpture lumineuse en arc‑en‑ciel we are poems (Fondation Beyeler) ou encore des œuvres présentées au Rockefeller Plaza à New York.

La fondation «Place des Suisses de l’étranger» La fondation «Place des Suisses de l’étranger» a été fondée en 1991 à l’occasion du 700e anniversaire de la Confédération. Les cantons ont alors décidé d’offrir aux Suisses un sentier de randonnée de 35 kilomètres près du lac des Quatre Cantons: la Voie Suisse. Le canton de Schwytz, soutenu par l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) et des citoyennes et citoyens suisses vivant à l’étranger, ont eu l’idée d’acheter, au bout de ce sentier, un terrain qui serait dédié à la Cinquième Suisse, dans la commune de Brunnen. La «Place» peut être louée pour des événements publics ou privés. www.auslandschweizerplatz.chLien externe

Texte relu et vérifié par Balz Rigendinger, traduit de l’allemand à l’aide de l’IA/op

