Un vent de renouveau souffle sur l’Organisation des Suisses de l’étranger

Nouvelles figures à la tête de l'Organisation des Suisses de l'étranger (OSE) et des services consulaires, et des élections imminentes: un vent de renouveau souffle au Conseil des Suisses de l'étranger.

C’est la dernière fois qu’Ariane Rustichelli était présente à la séance du Conseil des Suisses de l’étranger au Kursaal de Berne, du moins en tant que directrice de l’OSE. Sous des applaudissements nourris, le Comité a pris congé de sa directrice et l’a nommée membre d’honneur après 17 ans d’engagement pour l’OSE.

«Autrefois, c’est moi qui laissais Ariane entrer au Palais fédéral, mais ces dernières années, c’est moi qui devais lui demander si je voulais avoir accès au Palais fédéral», a déclaré Filippo Lombardi, considérant qu’Ariane Rustichelli s’est fait un nom en politique en tant qu’excellente lobbyiste pour la Cinquième Suisse.

Le moment des adieux a touché la directrice sortante et l’émotion l’a submergée pendant son discours de remerciement. «Je vous quitte avec la certitude que l’OSE et le Conseil des Suisses de l’étranger sauront relever les défis que l’avenir leur réserve», a-t-elle déclaré.

Son successeur, Lukas Weber, était déjà présent à la séance du Conseil des Suisses de l’étranger et s’est présenté aux déléguées et délégués. Ce Bâlois de 58 ans, qui vit à Fribourg avec sa famille, a indiqué se réjouir de sa mission et de la collaboration avec l’équipe, ainsi qu’avec le Conseil des Suisses de l’étranger et les différents acteurs proches de l’OSE.

Le président de l’Organisation des Suisses de l’étranger, Filippo Lombardi, a accueilli 77 déléguées et délégués lors de la dernière séance de la législature actuelle du Conseil des Suisses de l’étranger. 51 membres du Conseil étaient présents ce vendredi au Kursaal de Berne, 26 ont participé en ligne.

Nouvelle directrice de la Direction consulaire du DFAE

Le Département des affaires étrangères a également présenté un nouveau visage: la nouvelle directrice de la direction consulaire, Marianne Jenni. Elle travaille depuis 33 ans au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

«Je connais les besoins des Suisses de l’étranger», indique Marianne Jenni, qui a elle-même vécu et travaillé pendant 24 ans à l’étranger.

Ses priorités à ce poste, qu’elle a débuté en janvier 2025, seront d’entretenir et de promouvoir les relations avec les Suisses de l’étranger.

Marianne Jenni et son équipe sont confrontées à de nombreux défis: les mesures d’économie, l’augmentation du nombre de Suisses à l’étranger et les besoins croissants qui en découlent pour les représentations suisses. «Nous travaillons à l’amélioration des services numériques», a-t-elle expliqué, non seulement pour faciliter l’accès aux Suisses de l’étranger, mais aussi pour alléger la charge de travail des collaborateurs du DFAE.

De plus, une collaboration avec d’autres pays est également mise en place, comme actuellement avec l’Autriche par exemple. En outre, la nouvelle directrice a expliqué que la direction consulaire s’engage le plus souvent en arrière-plan pour la communauté des Suisses à l’étranger, notamment sous forme de consultation des offices, par exemple lors de modifications de lois.

Une conseillère nationale s’inquiète du sentiment à l’égard de la Cinquième Suisse

La conseillère nationale Elisabeth Schneider-Schneiter (Le Centre) a fait le point sur la session de printemps qui s’est achevée ce vendredi. Elle s’engage avec l’Intergroupe parlementaire « Suisses de l’étranger » pour les intérêts de la Cinquième Suisse.

Il s’agit d’un groupe très actif, composé de tous les partis, même si le siège de l’UDC est actuellement vacant.

«Le sentiment à l’égard des Suisses de l’étranger n’est pas bon», s’inquiète Elisabeth Schneider-Schneiter. On le remarque en particulier lors des interventions. De plus, la situation géopolitique a également une influence. D’autres problèmes sont plus urgents que les besoins de la diaspora, entend-on de toutes parts au Palais fédéral.

La conseillère nationale a rappelé aux déléguées et délégués présents qu’en tant que conseillers des Suisses de l’étranger, ils étaient le lien entre la diaspora et la politique.

Le projet des élections directes est à bout touchant

L’un des points de l’ordre du jour les plus attendus concernait le nouveau système d’élections directes. Le groupe de travail, mené par des membres parmi les plus jeunes du Conseil, a présenté l’avancement du projet.

«Plus que 23 jours avant la mise en ligne de la plate-forme de vote!», s’est réjoui Noel Frei, qui représente l’Afrique de l’Est. Au total, 27 pays participent aux élections directes et 150 personnes se sont portées candidates pour 47 sièges.

Pour le groupe de travail, l’un des plus grands succès du projet réside dans le fait que le DFAE ait accepté de participer et d’envoyer un courriel d’information à toutes les personnes inscrites auprès d’une représentation, leur signifiant qu’elles pouvaient se porter candidates et voter.

Les profils des pays et des candidates et candidats sont très variés, si bien que «presque tous les cas de figure ont été testés», a déclaré Andreas Gfeller-Ryf, de Grande-Bretagne. «Vous n’avez désormais plus d’excuses pour ne pas vous lancer!»

Les personnes nouvellement élues seront présentées lors des community days (anciennement congrès annuel) au mois d’août. Les résultats seront toutefois disponibles dès le 12 mai.

Agrandir la communauté pour gagner en valeur commerciale

Les finances de l’OSE sont au beau fixe à court terme, mais pas à moyen et long terme. Si un lègue va servir à la rénovation des locaux à Berne, les coupes budgétaires se feront particulièrement sentir à partir de 2027, indique Filippo Lombardi.

L’OSE risque de devoir réfléchir à des changements plus fondamentaux, comme renoncer à certains services ou réduire son personnel. Avant que cela ne soit nécessaire, le comité entend diversifier les recettes grâce à des annonces publicitaires qui seraient placées sur les plates-formes de l’organisation.

Or la plate-forme SwissCommunity ne dispose actuellement pas de suffisamment d’abonnées et abonnés pour intéresser les annonceurs. «Si nous n’avons pas de followers, nous n’avons pas de valeur commerciale!», tonne le président de l’OSE. Et de rappeler que cette tâche incombe à toutes les personnes présentes dans la salle.

Maintien des camps pour les jeunes

Malgré des finances en berne et au vu de leur popularité indiscutable, le comité a décidé de maintenir l’offre de camps d’hiver et d’été pour les jeunes. Mais la question reviendra sur la table en 2027, avertit Filippo Lombardi.

Dans le but de réaliser des économies, le magazine de l’OSE, la Revue Suisse, est passée de six à cinq éditions par an. Elle continue néanmoins d’être une source substantielle de recettes commerciales grâce à un lectorat encore suffisamment important.

La recherche de solutions en matière de banque et d’assurance maladie se poursuit

Les objectifs de l’OSE ont été rapidement traités, sans grande discussion. «80 à 90% de nos objectifs ont été atteints, c’est ce que je qualifierais de succès», a déclaré Filippo Lombardi. Ce résultat n’a pas été obtenu seulement parce que la planification a été réaliste. Derrière les résultats obtenus se cache également un travail bénévole important.

Un groupe de travail de déléguées et délégués a par exemple écrit aux gouvernements cantonaux, dans le but que les cantons fassent part à la Confédération de leur intérêt pour le vote électronique.

Le secrétariat de l’OSE lui-même a pu consolider son travail de lobbying avec l’Intergroupe parlementaire «Suisses de l’étranger», composé de plus de 60 parlementaires de tous les partis politiques. Les thèmes abordés ont été l’E-ID et les pistes possibles pour permettre aux Suisses de conserver une assurance maladie suisse à l’étranger.

Un travail constant sur les objectifs existants

En 2024 déjà, l’OSE a lancé un projet de webinaire. Avant chaque votation, elle organise une réunion virtuelle afin d’informer les Suisses de l’étranger sur les objets de la votation. Cette année, l’OSE veut lancer une campagne de communication avec la Poste suisse.

L’objectif reste également de trouver une nouvelle banque qui accepte les Suisses de l’étranger à des conditions similaires à celles proposées aux Suisses de l’intérieur, en particulier pour les Suisses d’Amérique du Nord.

Parmi les objectifs internes de l’organisation figurent également le rajeunissement du public cible et la garantie du financement à long terme de l’OSE.

